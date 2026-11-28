Inauguré le 28 novembre 2026 à Bruxelles, le musée Canal Centre Pompidou ouvre ses portes au public. Ce nouveau pôle culturel ambitieux vise 550 000 visiteurs annuels avec une collection mêlant artistes français et belges.

Le Musée Canal Centre Pompidou de Bruxelles a officiellement ouvert ses portes au public ce samedi 28 novembre 2026. Après un chantier long et complexe ayant entraîné un dépassement budgétaire significatif, le site accueille désormais ses premiers visiteurs. Le coût final des travaux s'élève à 230 millions d'euros, dépassant largement les 130 millions d'euros initialement prévus lors du lancement du projet. Cette ouverture marque la fin d'une longue période de transformation urbaine et culturelle pour la région bruxelloise.

Une inauguration marquant une nouvelle ère culturelle

Trente mille personnes avaient réservé leurs billets ce week-end pour découvrir les expositions inaugurales. Ces dernières proposent un dialogue entre les chefs-d'œuvre du Centre Pompidou à Paris, incluant des œuvres de Matisse et de Picasso, et les créations d'artistes belges contemporains. Cette programmation vise à mettre en lumière la diversité et la richesse de la scène artistique locale tout en intégrant le patrimoine mondial de l'art moderne. Les visiteurs ont pu explorer les grandes allées du musée, un espace conçu pour être un lieu de rencontre et de rassemblement familial, comme l'a souligné Nancy, une ancienne employée du garage revenant sur les lieux de son ancien lieu de travail.

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Architecture et espaces accessibles à tous

Le Musée Canal Centre Pompidou offre quelque 13 000 mètres carrés d'espaces publics intérieurs accessibles gratuitement. Cette accessibilité financière et physique est un pilier fondamental de la stratégie d'attractivité du site. L'espace réservé aux enfants a immédiatement été pris d'assaut, démontrant l'intérêt grandissant pour les activités familiales. Dans la bibliothèque, certains visiteurs ont parcouru longuement les rayonnages tandis que d'autres travaillaient déjà, ordinateurs ouverts et écouteurs aux oreilles. Plusieurs personnes se sont installées dans les fauteuils et sur les banquettes tournées vers le canal de Charleroi, profitant de l'ambiance apaisante du lieu.

Témoignages et retours d'expérience des premiers visiteurs

Les réactions des premiers venus confirment l'ampleur du projet et son succès immédiat auprès du public. Certains visiteurs ont comparé le musée à des institutions internationales majeures, qualifiant l'édifice de gigantesque et notant qu'il manquait ce type de structure de cette ampleur dans la ville. D'autres y voient plus qu'un simple musée, le décrivant comme un espace d'échange et de partage lié au quotidien. Sur le rooftop, dont les courbes et le bois évoquent le pont d'un bateau, le froid n'a pas découragé les visiteurs. Plusieurs personnes discutaient autour d'un verre ou observaient simplement l'animation environnante, validant l'idée d'un lieu de vie urbaine à part entière.

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Ambitions stratégiques et fréquentation future

Le Musée Canal Centre Pompidou espère convaincre chaque année 550 000 visiteurs. Cette ambition chiffrée reflète la volonté de rivaliser avec les plus grands musées d'art moderne et contemporain du monde entier. L'ouverture complète s'inscrit dans une logique de rayonnement culturel à long terme pour Bruxelles. Une visite de presse au musée Canal Centre Pompidou de Bruxelles avait d'ailleurs été organisée le mardi 24 novembre 2026, permettant aux journalistes de découvrir les installations avant le grand public. Cette étape préliminaire a permis de valider la qualité des espaces et la pertinence des collections présentées.

Impact économique et valorisation du territoire

Le dépassement budgétaire initial, passant de 130 à 230 millions d'euros, reste un point de discussion, mais l'ouverture réussie semble justifier l'investissement. Le musée s'installe comme un nouveau pôle majeur pour le tourisme culturel et l'économie locale. La mixité entre les artistes belges et les références du Centre Pompidou crée une offre unique capable d'attirer une clientèle internationale. Les Bruxellois et les Belges peuvent désormais se réapproprier un lieu qui célèbre leur créativité et leur identité culturelle. L'inauguration du 28 novembre 2026 pose ainsi les bases d'une nouvelle dynamique pour le quartier et la ville de Bruxelles.