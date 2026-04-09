Ozempic: Miracle ou raccourci dangereux ? Débat sur le remboursement des médicaments amaigrissants

Les experts sont divisés sur l'opportunité de rembourser des médicaments amaigrissants comme Ozempic. Alors que certains y voient une solution efficace, d'autres mettent en garde contre les effets secondaires et l'importance d'une approche globale pour lutter contre l'obésité.

Wondermiddel of onverstandige shortcut? Experts verdeeld over terugbetaling afslankmiddelen als Ozempic . Professor endocrinologie Luc Van Gaal verklaart enthousiast: 'Eindelijk iets wat werkt!' Huisarts Patrik Vankrunkelsven nuanceert echter: 'Het is geen wonderoplossing.' De discussie over het nut en de gevaren van afslankmedicatie, zoals Ozempic , laait opnieuw op, met Groot-Brittannië als voorbeeld. Daar worden geneesmiddelen zoals Ozempic terugbetaald voor zwaarlijvigen met hartproblemen.

\De term 'GLP-1-analogen' is misschien onbekend, maar de merknamen Ozempic, Wegovy en Mounjaro zijn dat waarschijnlijk niet. Deze medicijnen, oorspronkelijk bedoeld voor diabetespatiënten, worden al geruime tijd gebruikt als afslankmiddel. In België moeten patiënten zelf de kosten dragen voor deze middelen, terwijl ze in Groot-Brittannië vanaf deze zomer worden terugbetaald voor een specifieke groep: mensen met een BMI van boven de 27 die al een hartinfarct of beroerte hebben gehad. Zo'n 1,2 miljoen Britten komen in aanmerking voor terugbetaling. Als een dergelijke regeling in België zou worden ingevoerd, zouden 150.000 tot 200.000 Belgen hiervan kunnen profiteren, gezien het hoge aantal mensen met overgewicht. Maar de weg naar terugbetaling in België is gecompliceerd, omdat de meningen sterk verdeeld zijn. De discussie begint al bij de vraag of obesitas als een ziekte moet worden beschouwd. \Professor Van Gaal beantwoordt deze vraag met een volmondig 'ja'. Hij benadrukt dat obesitas aan de basis ligt van ongeveer 200 complicaties. Tijdens een debat in Terzake met huisarts en oud-senator Patrik Vankrunkelsven, werden de meningen duidelijk. Vankrunkelsven is terughoudender: 'Ik heb daar moeite mee, want dan is binnenkort de helft van de bevolking ziek. Het probleem is de dikmakende omgeving waarin we leven.' Voor Van Gaal zou terugbetaling van Ozempic en vergelijkbare middelen een stap voorwaarts zijn: 'Eindelijk hebben we iets wat goed werkt en efficiënt is.' Vankrunkelsven is minder enthousiast. Hij stelt dat je 56 patiënten gedurende 4 jaar moet behandelen om één cardiovasculaire complicatie te voorkomen. 'De winst is dus niet zo groot,' zegt hij. 'Het lijkt de wonderoplossing, maar de helft van de patiënten stopt ermee door nevenwerkingen als misselijkheid.' Bovendien is er het risico van een plateau waarbij het gewenste gewichtsverlies uitblijft. Beide experts zijn het er wel over eens dat maatregelen die een gezondere levensstijl bevorderen, cruciaal zijn. Vankrunkelsven vraagt zich af waarom de overheid hier zo lang over aarzelt. Van Gaal pleit voor verlaging van de btw op gezonde producten en verhoging op ongezonde producten, om de budgettaire impact te compenseren. Een wetsvoorstel van Les Engagés om reclame op producten met een slechte Nutri-Score (D of E) te verbieden, kan op hun steun rekenen. Beide experts benadrukken dat Ozempic geen allesomvattende oplossing is. 'Alleen de middelen terugbetalen en niet investeren in de rest, is gewoon fout,' aldus Vankrunkelsven.\Beide experts benadrukken dat een integrale aanpak essentieel is, en dat terugbetaling van medicatie slechts een onderdeel mag zijn van een bredere strategie





