Le Espagnol Pablo Hernández de Cos succède à Christine Lagarde à la tête de la BCE dès février 2027. Une nomination stratégique dictée par un accord politique entre la France, l'Allemagne et l'Espagne.

Le Espagnol Pablo Hernández de Cos a été choisi pour succéder à Christine Lagarde au poste de président de la Banque centrale européenne. Il prendra ses fonctions officiellement en février 2027, marquant ainsi la fin d'une présidence marquée par la gestion des crises économiques et inflationnistes. Sa nomination intervient après un processus de sélection complexe qui a impliqué les principales puissances économiques de l'Union européenne.

Un accord politique entre Paris, Berlin et Madrid

La désignation de Pablo Hernández de Cos découle directement d'un accord diplomatique élaboré entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Ce trio de puissances souhaitait sécuriser la répartition des trois sièges du directoire de la Banque centrale européenne qui devaient être renouvelés prochainement. L'Allemagne, déjà représentée à la tête de la Commission européenne par Ursula von der Leyen, ne pouvait difficilement revendiquer la présidence de la Banque centrale européenne. La France, quant à elle, ne pouvait guère prétendre à un deuxième mandat consécutif, d'autant qu'un autre de ses ressortissants, Jean-Claude Trichet, avait déjà occupé ce poste de 2003 à 2011.

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L'Espagne, qui n'a jamais exercé cette fonction depuis la création de la Banque centrale européenne, est alors apparue comme une solution acceptable pour les deux nations. Ce partage des postes s'est organisé en conséquence : l'Allemagne mise sur Markus Brunnermeier au poste stratégique d'économiste en chef, tandis que la France devrait récupérer le portefeuille des opérations de marché avec Laurence Boone, ancienne cheffe économiste de l'OCDE et ancienne secrétaire d'État chargée de l'Europe.

Un profil pragmatique pour diriger l'institution de Bâle

Pablo Hernández de Cos arrive à la tête de la Banque centrale européenne avec un parcours prestigieux. Depuis juillet 2025, il dirige la Banque des règlements internationaux à Bâle, institution parfois surnommée la Banque centrale des banques centrales. Son parcours, sa connaissance des institutions et sa capacité à rassembler ont joué en sa faveur. Il est réputé calme, pragmatique, capable de dialoguer avec les grandes puissances financières, un profil qui rassure les marchés.

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Sur le fond, Pablo Hernández de Cos est généralement classé parmi les colombes. Une colombe accorde davantage de poids aux risques de ralentissement économique et peut être plus favorable à une baisse des taux lorsque les circonstances le permettent. C'est une posture différente de celle d'un faucon, qui privilégie la lutte contre l'inflation, quitte à maintenir des taux élevés plus longtemps, même si cela pèse sur la croissance et l'emploi. C'était plutôt le profil de son principal concurrent, le Néerlandais Klaas Knot, dont l'attitude rigoureuse lors de la crise de la dette grecque avait laissé des traces auprès de certains gouvernements.

Des outils de politique monétaire complexes

Le choix de Pablo Hernández de Cos permet donc d'éviter une présidence perçue comme plus orthodoxe et plus inflexible. Cependant, il serait réducteur de ramener ce choix à une simple opposition Nord-Sud ou faucons-colombes. Les négociations portaient sur trois postes qui se libéraient simultanément, pas uniquement sur la personnalité du futur président. Les opérations de marché, confiées à Laurence Boone, concernent notamment la mise en œuvre des programmes d'achats d'obligations de la Banque centrale européenne, en d'autres termes, les instruments qui permettent à la Banque centrale d'intervenir sur les marchés obligataires.

Pour y parvenir, la Banque centrale européenne dispose de son taux directeur : en le relevant, elle renchérit le coût du crédit et freine la consommation et l'investissement ; en le baissant, elle produit l'effet inverse. Pablo Hernández de Cos devra surveiller les tensions sur les dettes publiques européennes, et notamment la situation française, et poser, à terme, la question d'une éventuelle intervention de la Banque centrale européenne.

Un équilibre délicat dès l'entrée en fonction

Les taux d'intérêt sont fixés collectivement par le Conseil des gouverneurs, qui réunit les six membres du directoire et les gouverneurs des banques centrales nationales de la zone euro. Le président dirige les débats, contribue à construire le consensus et pèse sur les décisions, mais il ne dispose pas d'un pouvoir personnel pour imposer sa politique. Son arrivée ne devrait donc pas entraîner de changement brutal de cap.

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Une équation délicate attend Pablo Hernández de Cos dès son entrée en fonction en février 2027 : comment préserver la stabilité financière de la zone euro sans compromettre l'objectif de stabilité des prix ? C'est l'un des dossiers qui sera au cœur de son action immédiate. Cette période charnière exigera une coordination étroite entre les différents membres du directoire pour naviguer dans un contexte économique encore volatile et incertain pour les citoyens européens.