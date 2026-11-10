Pairi Daiza et la hausse mondiale des pandas : le point sur les protections

Fact-checking de la déclaration de Marc Coucke sur la hausse des pandas. Analyse du rôle de Pairi Daiza, du WWF et des programmes de reproduction.

La déclaration de Marc Coucke lors de l'émission Happy Hour sur VTM a relancé le débat sur la conservation du panda géant en affirmant que leurs effectifs mondiaux augmentent grâce aux programmes d'élevage. Une vérification factuelle menée en collaboration avec des experts comme Hans Moyson du WWF-België et Jella Wauters de Pairi Daiza confirme que la tendance est effectivement à la hausse, bien que les mécanismes soient plus complexes qu'un simple succès reproductif. Les mesures de protection chinoises restent le pilier central de cette réussite, tandis que les centres de reproduction servent de filet de sécurité génétique crucial pour l'espèce en voie de disparition.

Données officielles et protection en Chine

Les chiffres officiels de la Chine démontrent une reprise tangible de la population sauvage depuis les années vingt dernières. Lors de la quatrième et dernière dénombrement officiel réalisé en 2015, le nombre d'individus âgés de plus d'un an et demi a été estimé à 1864, marquant une nette progression par rapport aux crises des années soixante-dix et quatre-vingt où la survie de l'espèce semblait menacée par la perte d'habitat et la chasse illégale. La Chine a considérablement élargi les réserves naturelles pour assurer un approvisionnement suffisant en bambou et a établi des corridors écologiques pour reconnecter les populations isolées. Ces efforts conjugués avec les patrouilles anti-braconnage et la recherche scientifique ont permis de reclasser le panda de la catégorie " en danger " à " vulnérable " selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

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Rôle clé des programmes de reproduction

Les centres d'élevage en Chine et les parcs zoologiques internationaux jouent un rôle de réserve génétique indispensable pour maintenir la diversité de l'espèce. José Kok, expert en ours et ancien président du Bear Texan Advisory Group, ainsi que Jella Wauters, vétérinaire et spécialiste des pandas chez Pairi Daiza, soulignent que la population captives est en croissance stable. En 2019, environ 700 pandas vivaient dans ces centres, avec environ 50 naissances annuelles et un taux de mortalité très faible. Ces institutions veillent à préserver le patrimoine génétique qui pourrait être perdu dans la nature, créant ainsi une population de réserve prête à être réintroduite dans les forêts chinoises si les effectifs sauvages venaient à décliner.

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Défis de la réintroduction et collaborations

La réintroduction des pandas élevés en captivité dans la nature reste un processus extrêmement complexe et contrôlé. Selon Hans Moyson du WWF-België et Jeroen Jacobs de Giant Panda Global, seules deux ou trois individus sont relâchés dans la nature chaque année, nécessitant une préparation rigoureuse pour assurer leur survie autonome. Les jumeaux Bao Di et Bao Mei, célèbres figures de Pairi Daiza avant leur retour en Chine, illustrent l'importance médiatique et éducative de ces partenariats. Ces collaborations internationales permettent non seulement de soutenir financièrement et techniquement les efforts de conservation locaux, mais aussi de sensibiliser le grand public à l'urgence de la protection des écosystèmes forestiers.

Avenir et menaces climatiques persistantes

Malgré l'optimisme des experts comme José Kok qui anticipe une nouvelle hausse lors de la prochaine recensement prévu à la fin de la décennie, des menaces structurelles persistent à long terme. Les modèles climatiques indiquent que plus d'un tiers de l'habitat du panda pourrait disparaître dans les quatre-vingts prochaines années en raison du réchauffement planétaire. Cette perspective souligne que la réussite actuelle dépend intrinsèquement de la continuité des mesures de protection gouvernementales chinoises et du soutien des organisations internationales pour adapter la gestion des habitats forestiers face aux changements environnementaux rapides.