Pakawi Park Olmen: Solidarité locale face à la menace de fermeture

Le parc animalier Pakawi Park d'Olmen bénéficie d'une journée de soutien communautaire après l'ordre de fermeture de 16 enclos par le ministre Ben Weyts, suspension actée par le Conseil d'État.

Les habitants de la région des Campines et les autorités locales de Balen ont organisé une journée de solidarité aujourd'hui pour soutenir Pakawi Park, situé à Olmen. Cette mobilisation civique intervient immédiatement après la décision controversée du ministre flamand du Bien-être animal, Ben Weyts, ordonnant la fermeture de seize enclos animaux. Cette mesure administrative, initialement prévue pour prendre effet ce jour, a été suspendue par le Conseil d'État, permettant au parc de maintenir ses installations ouvertes dans l'attente d'une issue juridique définitive.

Origines historiques et évolution du parc animalier

L'établissement actuel de Pakawi Park trouve ses racines lointaines en 1976, lorsque l'ancien capitaine de marine Louis Roofthooft a transféré sa collection privée d'animaux exotiques vers la subdivision communale d'Olmen. Ce qui débutait comme une collection personnelle s'est progressivement transformé en une attraction publique majeure pour la province d'Anvers et la région des Campines. Le parc a ouvert officiellement ses portes aux visiteurs en 1980, marquant le début d'une ère nouvelle pour la faune captive dans la région.

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La genèse de cette collection repose sur un incident marquant survenu en Afrique, où Louis Roofthooft a découvert un chimpanzé sur un marché. Apprenant que l'animal était destiné à être consommé, le capitaine a acheté le singe pour le sauver et l'a ramené en Belgique. Cette première acquisition a posé les bases d'une passion qui a conduit à l'expansion progressive du site, transformant une simple collection en un parc zoologique reconnu internationalement.

Après le décès de Louis Roofthooft en 1994, la gestion du parc est passée entre les mains de Charel Verheyen, qui a considérablement agrandi les installations. Sous sa direction, la superficie du parc est passée de quatre hectares à vingt hectares, constituant un véritable legs pour l'histoire des parcs animaliers en Flandre. Verheyen a axé le développement du parc sur les félins, introduisant une collection exceptionnelle de panthères, de tigres et de lions, remplaçant les guépas précédemment élevés.

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Controverses récurrentes et incident de sécurité

L'histoire de Pakawi Park, anciennement connue sous le nom d'Olmense Zoo, a été ponctée de critiques constantes concernant les conditions de détention des animaux et les mesures de sécurité. Le parc a connu plusieurs incidents graves impliquant des visiteurs, dont un en 2002 où une guide a perdu un œil suite à l'attaque d'un tigre blanc du Bengel. Un autre drame fatal s'est produit en 2007, lorsque une femme de trente-sept ans est morte après être entrée dans un enclos de guépas après la fermeture du parc.

Ces tensions ont culminé le 11 octobre 2017, lorsque le gouvernement flamand a retiré l'agrément public du parc, forçant sa fermeture immédiate aux visiteurs. Cette décision administrative a marqué un point bas dans l'existence de l'établissement, conduisant à une refonte complète de sa gestion et de son image. Le parc a dû se réorganiser sous une nouvelle direction pour espérer survivre à cette crise réglementaire majeure.

La réouverture a eu lieu un mois plus tard avec une nouvelle reconnaissance officielle et un changement de nom pour Pakawi Park en 2019. Cette rebranding visait à symboliser un nouveau départ axé sur des normes modernes de bien-être animal. Toutefois, des allégations graves concernant des comportements inappropriés de la part de dirigeants envers du personnel féminin, y compris des étudiants mineurs, ont également entaché la réputation de l'établissement.

Position officielle et soutien institutionnel local

La décision récente de Ben Weyts de fermer seize enclos spécifiques visait à sanctionner des manquements perçus dans les conditions de vie des animaux. Cette mesure administrative a provoqué une onde de choc dans la communauté locale, déclenchant une réponse rapide de la mairie de Balen et des résidents avoisinants. Le Conseil d'État a intervenu en suspendant l'application de cette décision, reconnaissant potentiellement la nécessité d'une procédure plus approfondie avant une telle restriction.

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En réponse à cette menace existentielle, la commune de Balen a officiellement approuvé une journée de soutien avec des tarifs réduits et des animations supplémentaires. Cette initiative vise à démontrer l'attachement de la population à l'identité culturelle et touristique que représente Pakawi Park pour la région des Campines. Les organisateurs espèrent utiliser cet événement pour rappeler la valeur éducative et économique du parc.

Conséquences et perspectives d'avenir

La suspension de l'ordre de fermeture offre une trêve temporaire, mais l'avenir du parc reste incertain tant que les instances juridiques n'ont pas rendu leur jugement final sur le fond du dossier. Les dirigeants de Pakawi Park doivent désormais continuer à respecter les normes strictes imposées par les autorités flamandes pour éviter toute nouvelle sanction. La surveillance accrue du bien-être animal continuera d'être un sujet central dans les interactions entre le parc et le gouvernement.

Les autorités communales et les bénévoles continuent de mobiliser le soutien local pour assurer la pérennité de l'établissement. Cette solidarité témoigne de l'importance sociétale attribuée à l'endroit malgré les controverses passées. La situation actuelle exige une vigilance constante de la part de la direction pour maintenir la confiance du public et des réglementations en vigueur.