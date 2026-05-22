Palais de justice : des problemes electriques ont limite l'ouverture

Des problemes electriques ont affecte la possibilite de l'entree au Palais de justice. Une cabine haute tension a connu un probleme electrique qui a lie des portes fermees

Le problème de pannes electriques a affecte la possibilite d'entree au Palais de justice ce vendredi. La panne s'est produite dans une cabine haute tension et a lie des portes fermees.

L'electicien reussi a resolution del'incident vers 10h30. Le probleme etait dificile a vivre pour plusieurs dizaines de personnes qui ont attendu pendant 3 heures devant les portes fermees.

Enfin, hier une audience en cours devant la Cour de cassation entourait un debat important relatif aux crimes contre l'humanite commis par etat belge pendant la periode coloniale. Les newsletters propose un condensé des evenements culturels et touristiques local. Merci de renseigner votre code postal dans votre profil





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