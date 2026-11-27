Le Panier Solidaire de Liège alerte sur la disparition de ses subsides alors que le nombre de bénéficiaires dépasse 15000 personnes attendues. Découvrez les détails.

Le secteur de l' aide alimentaire dans la région de Liège traverse une période critique en raison d'une conjonction de facteurs financiers et démographiques. Selon les dernières données disponibles, 10.000 Liégeois ont bénéficié d'une aide alimentaire l'année dernière. Le chiffre s'est déjà élevé à 12.700 cette année et la projection pour 2027 dépasse 15.000 personnes. Cette augmentation constante de la demande exerce une pression croissante sur les structures caritatives locales.

Le modèle logistique du Panier Solidaire en difficulté

Bruno Venanzi, qui dirige les opérations du Panier Solidaire à Liège, explique que l'organisme coordonne la réception des invendus des supermarchés et des repas non distribués dans les hôpitaux. Ces denrées sont ensuite redistribuées aux associations de terrain via une équipe de 4 à 5 chauffeurs permanents. Cette infrastructure logistique génère des coûts importants, notamment pour le renouvellement du parc de camionnettes frigorifiques financé par 50.000 euros de subsides annuels précédents. Ces fonds permettaient également d'acheter des denrées difficiles à trouver dans les invendus, comme le pain et les œufs.

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La disparition des subsides menaçant la pérennité

La suppression brutale de ces subsides crée une situation d'embarras financier majeur pour le Panier Solidaire. Bruno Venanzi souligne que ces aides étaient indispensables pour maintenir la qualité des collectes et soutenir les associations partenaires. Sans ce soutien, la capacité à répondre aux besoins essentiels des populations vulnérables est directement compromise, alors même que le volume de colis à distribuer augmente significativement chaque jour.

La prise de position du CPS et de la Table alimentaire

Jean-Paul Bonjean, président du CPS de Liège et coordinateur de la Table alimentaire, partage ce constat alarmant concernant le manque de financement structurel. Il dénonce spécifiquement que la modestie de la demande financière, estimée à 200.000 euros pour l'ensemble du bassin liégeois, suffirait à garantir cette mission première. Selon lui, le travail remarquable effectué sur le terrain par les associations locales mérite d'être soutenu par des moyens appropriés pour éviter un déficit opérationnel.

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Un appel urgent aux bénévoles pour combler les lacunes

Outre les défis financiers, le secteur de l'aide alimentaire liégeois fait face à une pénurie de ressources humaines. Les organisations lancent un appel direct aux citoyens pour se porter volontaires et aider à la distribution. Les personnes intéressées peuvent contacter le 04/221.84.40 pour s'impliquer dans les collectes et la logistique. Cette mobilisation citoyenne est essentielle pour pallier le manque de moyens et assurer la continuité de l'aide aux plus démunis.

Conséquences immédiates et perspectives d'avenir

La combinaison de la hausse des bénéficiaires et de la baisse des ressources financières crée un risque élevé de rupture dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Si aucune solution de financement n'est trouvée rapidement, le déficit sur le terrain pourrait s'aggraver pour les années à venir. Les acteurs du secteur espèrent que la prise de conscience de l'urgence sociale conduira à un rétablissement des subsides publics pour maintenir le réseau de solidarité en état de fonctionnement.