Une panne d'air conditionné dans un hôpital de Charleroi a causé des souffrances aux patients, notamment aux enfants hospitalisés. La température dans certaines chambres a dépassé les 30 degrés, ce qui a rendu difficile le traitement des patients.

Une panne d'air conditionné dans un hôpital de Charleroi a causé des souffrances aux patients, notamment aux enfants hospitalisés. La température dans certaines chambres a dépassé les 30 degrés, ce qui a rendu difficile le traitement des patients.

La direction de l'hôpital a mis en œuvre des mesures pour régler le problème au plus vite. Cependant, la situation est devenue très compliquée pour certains patients qui ont dû supporter la chaleur étouffante. Les patients ont déclaré que la chaleur était insupportable et que les tentures ne suffisaient pas à les protéger. La direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer, mais les patients sont déterminés à faire entendre leur voix.

L'incendie de Tubize a également causé des souffrances aux habitants de la ville, qui ont été évacués ou confinés chez eux. Les écoles ont été fermées et les pompiers ont été appelés en renfort pour venir à bout des flammes. Les habitants de la ville sont invités à rester chez eux et à fermer les portes et les fenêtres en raison de la toxicité des fumées





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