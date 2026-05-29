Panne électrique à l'aéroport de Charleroi : perturbations et retards

Vers 19h, une panne électrique a paralysé l'aéroport de Charleroi, impactant enregistrements, bagages et contrôles de sûreté. Les équipes ont activé des procédures manuelles, causant des retards mais pas d'annulation. L'origine de la panne reste inconnue.

Vendredi soir, vers 19 heures, une panne électrique a commencé à se manifester de manière intermittente dans certains services de l'aéroport de Charleroi avant de devenir généralisée vers 19h30.

Cette défaillance a paralysé une grande partie des opérations aéroportuaires, impactant directement les systèmes d'enregistrement des passagers, la gestion des bagages et les contrôles de sûreté. Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport, a expliqué que face à cette situation, les équipes ont immédiatement activé les procédures d'urgence. Les contrôleurs ont dû passer en mode manuel pour vérifier les cartes d'embarquement et assurer la sécurité des passagers, ce qui a considérablement ralenti le traitement des voyageurs.

En conséquence, de nombreux vols ont subi des retards, bien qu'aucun n'ait été annulé à ce stade. Toutes les équipes sont mobilisées pour tenter d'accélérer les opérations et assurer les derniers départs de la soirée. L'origine de cette panne reste encore inconnue en cette fin de soirée vendredi. Le fournisseur d'énergie de l'aéroport, la société EQUANS, a été contacté et ses techniciens sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant le plus rapidement possible.

Un élément intrigant est que la panne n'a pas affecté uniformément l'ensemble du site aéroportuaire. Par exemple, les bornes d'enregistrement de la compagnie Ryanair sont restées fonctionnelles, sans que la porte-parole ne puisse expliquer pourquoi ces équipements spécifiques n'étaient pas impactés. Cette disparité a suscité des interrogations parmi les passagers, qui ont dû faire face à des files d'attente plus longues que d'habitude.

Les équipes techniques de l'aéroport et d'EQUANS travaillent main dans la main pour identifier la cause de cette panne et éviter qu'elle ne se reproduise. Malgré les perturbations, l'aéroport de Charleroi s'efforce de maintenir un service minimum. Les contrôles de sûreté manuels, bien que plus lents, ont permis de garantir la sécurité des vols.

La tour de contrôle, quant à elle, pourrait également avoir été touchée, mais la porte-parole a indiqué ne pas avoir d'informations précises à ce sujet, précisant que cet équipement est situé à proximité mais sur une infrastructure distincte. Les équipes opérationnelles continuent leurs investigations tout au long de la nuit, espérant un retour à la normale pour les vols du lendemain.

En attendant, les passagers concernés sont invités à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'évolution de leur vol. Cette panne électrique met en lumière la dépendance des aéroports à une alimentation électrique fiable et l'importance cruciale des plans d'urgence pour minimiser les désagréments pour les voyageurs. Les passagers présents à l'aéroport ont été informés de la situation via les écrans d'affichage et des annonces sonores.

Beaucoup ont exprimé leur frustration face aux retards, mais la plupart ont compris que la sécurité était la priorité. Les équipes au sol ont distribué des informations et orienté les voyageurs vers les zones où les procédures manuelles étaient mises en place. Les files d'attente se sont allongées dans le hall principal, créant une atmosphère tendue mais calme.

Certains voyageurs ont dû attendre plus d'une heure pour passer les contrôles de sûreté, tandis que d'autres ont vu leur vol reporté à plus tard dans la soirée. L'aéroport a mis à disposition des rafraîchissements pour les passagers les plus impactés. L'aéroport de Charleroi tient à remercier les passagers pour leur patience et leur compréhension dans cette situation exceptionnelle





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