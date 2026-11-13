Panne mondiale Microsoft 365 : Outlook, Teams et Copilot touchés

La panne mondiale de Microsoft 365 bloque Outlook, Teams, Word, Excel et OneDrive dans 74 pays. Des experts belges en cybersécurité y voient un risque lié à la dépendance au cloud.

Une panne mondiale touche les services en ligne de Microsoft 365. Les utilisateurs de Outlook, Teams et Copilot ne parviennent plus à accéder à leurs outils, selon les constats relayés par la VRT. Le groupe technologique américain Microsoft a confirmé l'incident sur les réseaux sociaux dans la soirée qui a précédé la publication de cet article.

Le spécialiste en cybersécurité Eddy Willems, auteur du livre Het cybergevaar, a dressé un premier bilan dans l'émission De Ochtend sur Radio 1 de la VRT NWS. Il explique que les problèmes ont commencé dans la soirée, avant de s'aggraver au cours de la nuit. Il estime que cette panne illustre la forte dépendance des entreprises et des particuliers au cloud.

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Une panne qui touche l'ensemble de la suite Microsoft 365

La panne ne se limite pas à Outlook et Teams, car l'ensemble de la suite Microsoft 365 est concerné. Word, Excel, SharePoint et OneDrive sont également touchés, selon les informations disponibles.

Microsoft indique que ces services sont utilisés par des millions de personnes dans 74 pays. Les utilisateurs particuliers comme les clients professionnels subissent des perturbations, ce qui montre l'ampleur internationale de l'incident.

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Eddy Willems affirme que tous ces services sont liés entre eux. Selon lui, lorsqu'un maillon de la chaîne cède, les conséquences se font sentir dans le monde entier.

Des causes techniques encore floues

Microsoft n'a pas encore précisé la cause exacte de la panne. Le groupe affirme avoir rapidement identifié les problèmes et tente de limiter leur impact en redémarrant les serveurs touchés.

Pieterjan Van Leemputten, porte-parole de DNS Belgium et ancien journaliste technologique, explique que les infrastructures informatiques complexes peuvent prolonger ce type de incident. Selon lui, lorsqu'un serveur tombe, un autre se retrouve surchargé, ce qui crée un effet domino.

Eddy Willems avance qu'un processus lié aux connexions sécurisées aurait été surchargé. Il ajoute que des modifications de paramètres réseau pourraient aussi être à l'origine du problème, sans que cela soit confirmé par Microsoft.

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Cyberattaque écartée et conséquences pour les utilisateurs

Microsoft affirme que la panne n'a pas été provoquée par une cyberattaque. Eddy Willems et Pieterjan Van Leemputten estiment que le groupe dit vrai, car une entreprise reconnaîtrait rapidement une attaque si elle avait eu lieu.

Eddy Willems juge que Microsoft met tout en oeuvre pour maintenir ses services en bon état de fonctionnement. Pieterjan Van Leemputten souligne toutefois que ce type de panne reste rare et que sa durée est exceptionnelle, car elles sont généralement résolues en quelques heures.

Eddy Willems rappelle avoir mis en garde, il y a 15 ans, sur CNN, contre les risques liés à un stockage total dans le cloud. Il estime que la confiance accordée aux entreprises du cloud reste le point le plus problématique. Il recommande de tester à l'avance le fonctionnement d'une organisation si certains services cloud devenaient indisponibles.