Panne partielle des serveurs Saint-Pierre d'Ottignies : impact limité sur les dossiers médicaux

L'hôpital Saint-Pierre d'Ottignies fait face à une panne de ses serveurs depuis mardi matin. Les dossiers médicaux restent accessibles, mais les prises de rendez‑vous sont affectées. La cause est à déterminer, aucune cyberattaque ne semble impliquée.

L'hôpital Saint-Pierre d'Ottignies signale une panne partielle de ses serveurs informatiques depuis le mardi 18 avril 2024. Les dossiers médicaux stockés restent consultables par le personnel médical, mais les systèmes de prise de rendez‑vous et les travaux d'encodage automatique sont suspendus.

Fonctionnement du service resté disponible

Selon les responsables, les dossiers patients sont toujours accessibles via le serveur local. Les médecins peuvent continuer à consulter et à autoriser les traitements, mais l'enregistrement des nouvelles consultations doit se faire sur papier, puis être numérisé manuellement la veille. Ce travail administratif figure parmi les principales contraintes pour le service de gestion des fiches patient.

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Réactions et positions des acteurs engagés

Le directeur de l'hôpital, Jean-Claude Moreau, a déclaré que l'équipe IT travaillait d'arrache-pied pour identifier la source de la panne. Il a précisé que l'hôpital exclut toute forme de cyberattaque et croit que le problème est technique. Dans le même temps, le chef des ressources humaines, Marie-Claire Gauthier, a assuré que le service de patients reste opérationnel, surveillant les rendez‑vous demandés aux usagers.

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Conséquences concrètes pour les usagers et mesures futures

Pour les patients, la limitation principal réside dans la prise de rendez‑vous. Le personnel administratif demande aux patients de se présenter à la réception et de remplir un formulaire papier, après quoi les dossiers seront numérisés. En outre, la disponibilité de l'hôpital reste conforme aux exigences de sécurité sanitaire. Le service prévoit de réactiver les systèmes avant la fin de la journée si la cause est diagnostiquée rapidement. Le mercredi 19 avril, jour férié, l'impact est limité, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur la résolution du problème.

Perspectives et surveillances à venir

Les techniciens en charge de l'infrastructure prévoient de mener un audit complet des serveurs afin de prévenir toute récurrence. Le personnel médical reste vigilant, et l'hôpital prévoit de mettre en place un plan de secours renforcé en cas de panne similaire. Les patients sont invités à contacter le service d'assistance téléphonique pour tout besoin immédiat, tandis que le personnel continue d'assurer la gestion des dossiers et la conformité aux standards de l'hôpital.