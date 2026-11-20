L'IBPT a confirmé une panne du réseau Voice de Proximus ce vendredi. Les appels étaient impossibles entre 9h45 et 10h22, touchant aussi les clients d'Orange.

Un incident technique majeur a affecté le réseau téléphonique mobile de l'opérateur Proximus ce vendredi matin, générant une panne nationale de ses services de voix. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications ( IBPT) a confirmé que l'interruption a duré de 9h45 à 10h22, paralysant temporairement les appels entrants et sortants pour les abonnés du groupe.

Panne Voice : chronologie officielle confirmée

L'IBPT a établi avec précision les contours de l'incident en déclarant avoir reçu une unique alerte provenant directement de Proximus concernant la suspension de son service Voice. Les données du régulateur indiquent que la coupure a débuté à 9h45 et s'est officiellement achevée à 10h22, marquant une interruption continue de la téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire national pendant cette période précise.

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Porte-parole Proximus : retour au calme technique

Fabrice Gansbeke, le porte-parole de Proximus, a validé cette interruption en précisant que la situation technique était revenue à la normale dès 10h10 selon les indicateurs internes. Les équipes techniques de l'opérateur ont maintenu une surveillance accrue du réseau juste après le rétablissement du service pour identifier les causes racines de la panne et éviter toute récidive immédiate.

Impact réseau Orange : appels inter-opérateurs

Les perturbations ont eu des répercussions étendues au-delà du périmètre strict de Proximus, affectant les utilisateurs d'autres réseaux qui tentaient de joindre les numéros du groupe. Sven Adams, le porte-parole d'Orange, a explicitement confirmé qu'aucun dysfonctionnement technique n'existait sur l'infrastructure de son propre opérateur pendant cet événement.

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Expérience usagers : voix coupée mais internet actif

La connexion à l'internet mobile est restée fonctionnelle pour l'ensemble des utilisateurs durant toute la durée de l'incident, isolant le problème sur la couche voix uniquement. De nombreux clients ont signalé des impossibilités de passer des appels ou d'envoyer des SMS via le bouton Alertez-nous de la rédaction Hayoit, confirmant la gravité de la perturbation perçue par le public.

Surveillance prolongée et causes non déclarées

Malgré la fin officielle des perturbations à 10h22, les responsables de l'incident n'ont pas communiqué sur la nature technique exacte du défaut qui a provoqué cette panne nationale. La priorité a été mise sur le rétablissement du service et la surveillance continue, laissant les causes profondes de l'arrêt du réseau Voice indéterminées pour le public et le régulateur.