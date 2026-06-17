Paolo Falzone condamné à 27 ans de prison pour le drame de Strépy

Paolo Falzone a été condamné à 27 années de réclusion criminelle pour sept meurtres et 79 tentatives de meurtre lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies en 2022.

Le procès hors norme de Paolo Falzone , responsable du drame de Strépy-Bracquegnies , a pris fin ce mercredi avec une condamnation à 27 années de réclusion criminelle.

La lecture de l'arrêt final a débuté vers 10h40 au Lotto Mons Expo, devant un parterre de parties civiles et de médias. Paolo Falzone a été reconnu coupable de sept meurtres et de 79 tentatives de meurtre, pour avoir, le 20 mars 2022 peu après 5h00, fauché un groupe carnavalesque qui procédait au ramassage des Gilles sur la rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies. Ce drame avait profondément marqué la région et suscité une vive émotion dans tout le pays.

L'avocat général avait requis une peine de 27 ans de réclusion criminelle contre le conducteur de la BMW, demandant au collège de la cour d'assises de ne pas descendre sous 24 ans. La défense de Paolo Falzone avait plaidé pour une peine de 25 ans, tandis que son convoyeur, Antonino Falzone, coupable de non-assistance à une cinquantaine de personnes en danger dont des mineurs, a été condamné à deux ans de prison ferme.

Antonino n'avait pas passé un seul jour en détention avant le verdict. Les avocats des parties civiles ont exprimé un profond soulagement, les familles des victimes déclarant qu'elles avaient hâte de savoir qu'il allait enfin rentrer en prison et non à la maison. Ce procès, qualifié de complètement hors norme par les observateurs, a duré plus d'un mois et demi, avec des débats intenses et des témoignages poignants.

Il marque l'aboutissement de plus de quatre ans de combats judiciaires pour les parties civiles. Une audience sur le volet civil sera organisée ultérieurement pour déterminer les indemnisations. Paolo Falzone, bien que condamné à 27 ans, pourrait passer moins de temps derrière les barreaux en raison des possibilités de remise de peine et de libération conditionnelle.

Ce verdict envoie néanmoins un signal fort contre la violence routière et l'imprudence au volant, et rappelle la nécessité de la prudence lors des festivités populaires. La Belgique retient son souffle alors que les débats sur la sécurité des carnavals se multiplient, et que les proches des victimes tentent de tourner la page après cette tragédie qui a bouleversé la vie de toute une communauté





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