Paolo Falzone déclaré coupable de sept meurtres dans le drame de Strépy

Le jury du procès d'assises de Strépy a reconnu Paolo Falzone coupable de sept meurtres et son coaccusé Antonino de non-assistance à personne en danger, pour l'incendie criminel du 20 mars 2022 qui a fait sept victimes.

Le jury de la cour d'assises du Hainaut a rendu son verdict ce vendredi midi dans le retentissant procès du drame de Strépy . Paolo Falzone , 42 ans, a été déclaré coupable de sept meurtres, ainsi que de tentative de meurtre sur une huitième personne.

Son coaccusé, Antonino Falzone, a quant à lui été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger. Les jurés ont délibéré pendant plus de douze heures avant de parvenir à cette décision, mettant fin à quatre semaines d'audience éprouvantes pour les familles des victimes. Les faits remontent au 20 mars 2022, lorsqu'un incendie criminel a ravagé un immeuble d'habitation à Strépy-Bracquegnies, près de La Louvière.

Sept personnes, dont trois enfants âgés de 4, 6 et 8 ans, ont péri dans les flammes. L'enquête a rapidement établi que le feu avait été allumé volontairement, et les soupçons se sont portés sur Paolo Falzone, qui habitait dans le même immeuble. Selon l'accusation, il aurait agi par vengeance après un différend avec une voisine. Le procès a mis en lumière des tensions de longue date au sein de la cité, ainsi que des antécédents de violences.

Antonino Falzone, présent sur les lieux, n'a pas tenté d'alerter les secours ni de porter assistance, ce qui lui a valu sa condamnation. La défense de Paolo Falzone a plaidé le doute, arguant que les preuves étaient circonstantielles et que l'accusé n'avait pas l'intention de tuer. Mais le jury a retenu la préméditation, alourdissant la peine encourue. La cour se réunira prochainement pour fixer la peine, qui pourrait aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.

Les familles des victimes, présentes dans la salle, ont accueilli le verdict avec soulagement mêlé de chagrin.

'C'est une étape importante, mais rien ne ramènera nos proches', a déclaré l'une d'elles à la sortie. Ce drame a profondément marqué la région, et le procès a été suivi avec une grande attention par les médias belges





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