Paolo Falzone : des vidéos qui montrent son penchant pour la vitesse

Les différentes compagnes de Paolo Falzone ont évoqué son penchant pour la vitesse. Nous nous sommes procuré des vidéos exclusives qui montrent des accélérations que l'accusé effectuait en pleine nuit dans son voisinage et qui confirment ces témoignages.

Il y a un fou qui passe avec une voiture noire : nous nous sommes procuré des vidéos de Paolo Falzone roulant la nuit dans son quartier, avant le drame.

C'est honteux, c'est dégueulasse : le directeur de la prison de Haren démissionne pour dénoncer la surpopulation. Fumée blanche chez Bpost : un accord a été trouvé entre syndicats et direction, voici ce qu'ont obtenu les employés. La scène principale de Tomorrowland ravagée par les flammes l'an dernier : voici ce qui serait à l'origine de l'incendie.

Il y a des juges et des lois : Le chanteur Aurélien Vivos réagit à l'affaire Patrick Bruel, avec qui il avait chanté en finale de The Voice. Procès de Strépy : une ex de Paolo Falzone reconnaît avoir menti lors de l'enquête. Son fils est un saint, un enfant de choeur : le frère d'une victime de Paolo Falzone s'en prend à sa maman, qui devrait fermer sa bouche. La route, c'est pour les voitures...

: la compagne de Paolo Falzone se défend après sa publication sur les réseaux sociaux. Au procès de Paolo Falzone, sa compagne a livré un témoignage sur l'état de l'accusé, leur enfant et leur volonté de rester ensemble. C'est un scandale : le comportement de Paolo Falzone agace Jean-Philippe Mayence et les victimes du procès de Strépy.

Son fils est un saint, un enfant de choeur : le frère d'une victime de Paolo Falzone s'en prend à sa maman, qui devrait fermer sa bouche. Enquête sur les tueurs du Brabant : trois corps exhumés à Charleville-Mézières, qu'espère-t-on trouver ? Il faut qu'il aille en prison jusqu'au restant de ses jours : le père du gille Frédéric d'Andrea s'en prend à Paolo Falzone et juge que sa mère est aussi responsable.

Les différentes compagnes de Paolo Falzone ont évoqué son penchant pour la vitesse. Nous nous sommes procuré des vidéos exclusives qui montrent des accélérations que l'accusé effectuait en pleine nuit dans son voisinage et qui confirment ces témoignages. Un reportage de Benjamin Samyn et Xavier Preyat.

C'est honteux, c'est dégueulasse : le directeur de la prison de Haren démissionne pour dénoncer la surpopulation. Fumée blanche chez Bpost : un accord a été trouvé entre syndicats et direction, voici ce qu'ont obtenu les employés. La scène principale de Tomorrowland ravagée par les flammes l'an dernier : voici ce qui serait à l'origine de l'incendie. La route, c'est pour les voitures...

: la compagne de Paolo Falzone se défend après sa publication sur les réseaux sociaux. Le Standard mise sur la stabilité : Vincent Euvrard prolonge son contrat d'entraîneur. Trois enfants âgés de 3 à 9 ans retrouvés blessés dans un appartement à Uccle : la mère a été placée sous mandat d'arrêt. Je n'ai jamais vraiment dit que je voulais jouer pour l'Espagne : Matías Fernández-Pardo explique pourquoi il a finalement opté pour les Diables Rouge





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