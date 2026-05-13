Paolo Falzone excuse ses propos tenus et demande le silence jusqu'au procès

Le frère de Frédéric D'Andrea, l'un des victimes de l'accident au carnaval de Strépy-Bracquegnies en 2022, a invité l'accusé à garder le silence jusqu'à la fin du procès. L'accusé a pris la parole pour réagir au lourd parcours médical de la jeune femme depuis les faits, avant de s'excuser pour ses propos tenus mardi.

NEWS TEXT: Paolo Falzone a demandé à prendre la parole mercredi matin en début d'audience, devant la cour d'assises du Hainaut. Il s'est excusé pour ses propos tenus mardi et a évoqué une maladresse.

Le frère de Frédéric D'Andrea, l'une des personnes décédées lors de l'accident au carnaval de Strépy-Bracquegnies en 2022, l'a invité à garder le silence jusqu'à la fin du procès. Au cours du témoignage d'une blessée mardi, l'accusé a pris la parole pour réagir au lourd parcours médical de la jeune femme depuis les faits.

'J'en ai presque les jambes coupées', a-t-il déclaré. Le public présent au procès, surtout composé de parties civiles, a alors quitté la salle. Au début de la journée de mercredi qui sera à nouveau consacrée aux témoins, Paolo Falzone a demandé à la présidente de la cour l'autorisation de s'exprimer.

'Je tiens à dire que je m'excuse par rapport à ce que j'ai pu dire hier', a-t-il expliqué. 'Je voulais transmettre mes regrets, je me suis tout simplement mal exprimé. J'en suis désolé.

', Le frère de l'une des sept personnes décédées lors de l'accident a réagi depuis les rangs des parties civiles. 'Quand j'entends parler de maladresse, j'entends de l'indécence', s'est-il indigné. Il a souligné que l'accusé n'avait jamais présenté ses excuses lors des précédentes étapes judiciaires, 'quand il n'y avait pas de public'





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