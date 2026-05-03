Paolo Falzone, l’enfant de Strépy hanté par un accident et une passion pour la vitesse

Retour sur la vie de Paolo Falzone, un jeune homme de Strépy marqué par un accident tragique il y a quatre ans. Entre passion pour la vitesse, vie recluse et nouveau rôle de père, son histoire continue de susciter des questions.

Strépy , ce quartier de la région de Mons, est marqué par l’enfance de Paolo Falzone , mais aussi par un tragique accident survenu il y a quatre ans, qui continue de hanter les mémoires.

Paolo Falzone, originaire de la rue de la Croisette, a grandi à moins d’un kilomètre du lieu de l’accident. Ses parents, toujours présents dans la région, vivent une existence recluse, évitant tout contact avec l’extérieur. Malgré nos tentatives, son père a refusé de répondre à nos questions.

Cependant, les habitants du quartier, lorsqu’ils évoquent Paolo Falzone, reviennent souvent sur un mot : la « vitesse ». Un comportement qui a marqué les esprits et suscite encore des réactions.

« Il roulait toujours très vite, mais il ne fallait pas trop lui en faire la remarque. Plusieurs voisins s’en plaignaient régulièrement », confie un riverain. Paolo Falzone a laissé des traces dans le quartier bien avant l’accident. On se souvient d’un jeune homme replié sur lui-même, passionné par la conduite.

« On lui avait conseillé de ralentir, de faire attention. Il était très discret, surtout dans sa voiture », explique un autre habitant. Né le 8 avril 1998, Paolo Falzone a exercé divers métiers, notamment celui de livreur, parcourant parfois entre 300 et 400 kilomètres par jour. Il est décrit comme surprotégé par sa mère, une femme protectrice et méfiante.

Certains le décrivent même comme ayant un caractère presque autistique. Son avocat confirme cette image : « C’est une personne discrète, la communication est parfois difficile, il est très renfermé, ce que l’on observera pendant les débats ». Dans l’acte d’accusation, Paolo Falzone est présenté comme un amoureux des voitures, un autophile. Il avait même modifié la puissance de sa BMW.

Il détestait être dépassé par d’autres conducteurs : « Sa voiture était son bébé. Il avait une relation fusionnelle avec son véhicule, difficile à comprendre pour le commun des mortels, mais c’est une réalité ». Cette semaine, on a appris que Paolo Falzone était devenu père d’un petit garçon alors qu’il était sous surveillance électronique. Il passerait désormais tout son temps en famille, dans une habitation tenue secrète quelque part dans le Hainaut.

Un nouveau chapitre de sa vie qui contraste avec les souvenirs douloureux laissés par l’accident





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