Le procès Falzone entre dans sa dernière phase : la cour d'assises doit encore déterminer la peine qui lui sera infligée. Paolo Falzone a été reconnu coupable de sept meurtres et de 79 tentatives de meurtre dans le drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies. La lecture de l'arrêt final dans le procès Falzone va débuter mercredi à 10h30 au Lotto Mons Expo.

Les peines seront prononcées mercredi matin au procès Falzone à Mons. La lecture de l'arrêt final est prévue à 10h30. Paolo Falzone a été reconnu coupable de sept meurtres et de 79 tentatives de meurtre .

Antonino Falzone a été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger. Mardi, l'avocat général a requis une peine de 27 ans de réclusion criminelle contre le conducteur de la voiture, Paolo Falzone. Il a demandé au collège formé par le jury et la cour de ne pas descendre sous 24 ans de réclusion.

Il était au volant de la BMW qui a, le 20 mars 2022 peu après 5h00, fauché un groupe carnavalesque qui procédait au ramassage des Gilles sur la rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies. Le magistrat du parquet a requis deux ans de prison ferme contre Antonino Falzone, coupable de non-assistance à une cinquantaine de personnes en danger, dont des mineurs. Il était convoyeur de l'auto.

L'avocat de Paolo Falzone a plaidé une peine de 25 ans de réclusion, alors que le conseil d'Antonino a plaidé une peine de probation autonome d'une durée de deux ans. Contrairement à son ami Paolo, Antonino n'a pas passé un seul jour en prison. Ce sera alors presque la fin du procès concernant le drame de Strépy-Bracquegnies. Une audience sur le volet civil sera organisée ultérieurement.

Paolo Falzone risque jusqu'à 30 ans de prison, mais il pourrait passer bien moins de temps derrière les barreaux. La décision est attendue mercredi. Les familles des victimes de Paolo Falzone évoquent toutes un profond soulagement





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