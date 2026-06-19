Paolo Falzone transféré dans une cellule trio après sa condamnation à 27 ans de prison

Condamné à 27 ans pour 7 meurtres et 79 tentatives de meurtre, Paolo Falzone a été transféré dans une cellule partagée faute de places. Il dort à même le sol et partage l'espace avec deux codétenus calmes. Les familles des victimes expriment leur soulagement.

Condamné mercredi par la cour d'assises du Hainaut à 27 années de prison pour 7 meurtres et 79 tentatives de meurtre, Paolo Falzone a été arrêté immédiatement après le verdict.

Selon les informations de RTL info, il a été transféré ce vendredi dans une cellule à trois détenus, faute de places disponibles. La cour a ordonné son arrestation immédiate après lecture du jugement. Les faits remontent au 20 mars 2022, lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, où une fusillade a coûté la vie à sept personnes et fait des dizaines de blessés. Paolo Falzone, alors âgé de 32 ans, avait ouvert le feu sur la foule avant de prendre la fuite.

Il a été interpellé quelques jours plus tard et son procès s'est tenu devant la cour d'assises du Hainaut. Après plusieurs semaines de débats, le verdict est tombé mercredi : 27 ans de réclusion criminelle. Le tribunal a reconnu sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation, écartant toute circonstance atténuante liée à un éventuel trouble mental. La défense avait plaidé la légitime défense, mais la cour a estimé que les preuves accablantes ne laissaient aucun doute sur la préméditation.

Depuis ce vendredi matin, selon les informations de notre journaliste Benjamin Samyn, Paolo Falzone a été transféré dans une cellule trio. Cette décision serait liée au manque de places disponibles à la prison de Mons, où il était initialement incarcéré. Dernier arrivé dans la cellule, Paolo Falzone dort possiblement à même le sol. Il partage désormais cet espace avec deux autres détenus, décrits comme calmes et relativement âgés.

Toujours selon les informations de RTL info, Paolo Falzone n'a actuellement pas d'autres contacts que ceux avec les deux codétenus présents dans sa cellule. Comme durant son procès, il apparaît extrêmement calme et réservé. Les conditions de détention suscitent des interrogations : comment un condamné pour sept meurtres peut-il être placé dans une cellule surpeuplée, sans matelas ni intimité ?

Les syndicats pénitentiaires dénoncent régulièrement la saturation des prisons belges, et ce cas illustre une nouvelle fois les difficultés du système carcéral. Selon nos sources, la direction de la prison de Mons a justifié ce transfert par l'absence d'alternative. Paolo Falzone devrait être transféré dans un établissement plus adapté dans les prochaines semaines. La fin du procès de Paolo Falzone marque l'aboutissement d'un long combat judiciaire pour les victimes et leurs familles.

Mais une autre épreuve commence : celle de l'après, entre solitude, traumatisme et lente reconstruction. Les familles des victimes ont exprimé un profond soulagement après la condamnation. L'une d'elles a confié : Hâte de savoir qu'il va enfin rentrer en prison et non à la maison.

Cependant, la peine de 27 ans est inférieure au maximum requis, ce qui a provoqué une certaine déception chez certains proches. L'avocat de la partie civile a souligné que ce verdict permet néanmoins de tourner une page.

Par ailleurs, le frère de Paolo Falzone, Antonino, également impliqué dans l'affaire, a vu son avocat proposer une peine alternative, suscitant l'indignation. Le drame de Strépy-Bracquegnies reste gravé dans les mémoires comme l'une des tueries les plus meurtrières de l'histoire récente de la Belgique. Les autorités locales ont annoncé des mesures pour renforcer la sécurité lors des événements festifs.

Ce vendredi, alors que Paolo Falzone découvre sa nouvelle cellule, le pays est frappé par une vague de chaleur, mais pour les condamnés de droit commun, la canicule n'apporte aucun répit. L'affaire Falzone soulève des questions plus larges sur la surpopulation carcérale et la réinsertion des criminels violents. Les experts estiment que le parcours de Paolo Falzone, marqué par des antécédents de violences, aurait dû être mieux anticipé par les services judiciaires.

En attendant, le condamné purge sa peine dans une cellule partagée, symbole d'un système à bout de souffle. Les prochaines semaines diront si un transfert vers une prison plus adaptée permettra de garantir sa sécurité et celle des autres détenus





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