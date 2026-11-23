Les journaux intimes du défunt pape François révèlent ses luttes spirituelles, ses vues du diable et ses doutes existentiels publiés par le cardinal Fernández.

Les extraits inédits du carnet spirituel du défunt pape François, publiés dans un ouvrage paru à Rome, offrent un aperçu intime de ses luttes intérieures, de ses doutes et de ses expériences mystiques extraordinaires. Ces documents, couvrant la période de 1992 à 2024, mettent en lumière la vulnérabilité humaine et la profondeur de la foi de Jorge Bergoglio durant son pontificat jusqu'à sa mort en 2025.

Révélation des carnets par le cardinal Fernández

Le cardinal argentin Victor Manuel Fernández, ancien préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi au Vatican, est l'auteur de l'ouvrage intitulé " Le journal spirituel du pape François ". Il a publié des passages tirés d'un journal tenu dans un carnet en plastique noir par Bergoglio, qui occupait la fonction de pape de 2013 à 2025. Fernández indique que le défunt souverain pontife lui avait expressément demandé de contribuer à faire connaître au monde les réflexions consignées dans ce document personnel.

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À la mort de François en 2025, Victor Manuel Fernández a confié à son successeur, le pape Léon XIV, sa crainte que ce carnet spirituel ne soit " abandonné dans un quelconque dépôt ". Il a donc obtenu l'autorisation d'en publier des passages significatifs, soulignant que les préoccupations spirituelles présentes dans le cœur de François sont très explicites et peuvent apporter du bien aux fidèles et aux observateurs.

Visions du démon et portes de l'enfer

Les révélations les plus intrigantes du journal concernent des expériences surnaturelles rapportées par François. L'ancien archevêque de Buenos Aires y écrit avoir vu le diable à trois reprises et entendu sa voix, une expérience qui remonte à environ quinze ans avant la rédaction des notes du 24 janvier 2021. Il décrit le démon comme rôdant " effrontément " et planant " avec ruse ", notant qu'il l'a vu depuis la fenêtre de sa voiture et n'a pas oublié ses yeux à la fois menaçants et séduisants.

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Lors du deuxième épisode, survenu dans une chapelle carmélite, le pape rapporte que le démon le regarda avec des " yeux enflammés ". Le troisième incident se produisit lors d'une réunion à Rome, où il vit et entendit la voix du malin, qu'il décrit comme triomphante et possédant tout, ajoutant ne pas pouvoir oublier le " puissant râle " de cette voix. François précise toutefois que le Seigneur lui a donné la possibilité de se libérer de ces rencontres inquiétantes.

Une autre entrée du 7 juin 2018 relate une vision nocturne où François déclare avoir " vu les portes de l'enfer " la veille au soir, alors qu'il se préparait à dormir. Il qualifie cette expérience de " séduction païenne dans toute sa force " qui l'a terrorisé. Face à cette terreur, il décrit avoir pris le chapelet comme une arme défensive contre ces forces obscures perçues comme une menace spirituelle majeure.

Autocritique, regrets et doutes sur la fin de vie

Au-delà des visions mystiques, le journal révèle une intense autocritique de la part de François. Il n'hésite pas à se reprocher des sentiments de dédain, d'envie et d'orgueil, ou encore d'avoir ignoré un homme ivre dans la rue qui l'avait interpellé, préférant simplement " marcher tranquillement ". Dans les dernières périodes de sa vie, il regrette d'avoir été " le Jorge arrogant, autosuffisant, cynique et menteur envers lui-même ", reconnaissant ses propres défauts humains.

Ces prises de conscience s'accompagnent d'une angoisse croissante concernant la mortalité et la fin de sa vie. Dès 1996, à l'âge de 60 ans, près de trois décennies avant sa disparition, il écrit qu'il veut faire le bien pour le peu de temps qu'il lui reste, tout en regrettant le temps mal consacré et le mal fait. Après son élection en 2013, ces inquiétudes persistent, comme en témoigne son entrée du 9 avril 2016 interrogant si l'augmentation des attaques du diable sous différentes formes est un signe que le temps touche à sa fin.

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La publication de ces textes, éditée par Albin Michel en français et consultée par l'AFP, offre donc une fenêtre rare sur la psyché du pape décédé. Elle montre un homme confronté à des doutes existentiels, critiqué parfois pour un style jugé autoritaire au sein de la Curie, mais toujours en quête de rectitude morale et de protection spirituelle face à des forces qu'il percevait comme réelles et puissantes.