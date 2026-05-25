Le pape Léon XIV a appelé à « désarmer » l’intelligence artificielle (IA) pour « l’empêcher de dominer l’humain » dans sa première grande encyclique, estimant que cette technologie « alimente le fossé entre les inclus et les exclus ». Il insiste sur le rôle de l’éducation pour apprendre à en maîtriser les risques et sur la nécessité d’un code éthique commun.

Léon XIV alerte sur les dérives de l’intelligence artificielle, entre exploitation d’enfants, traite en ligne et impact environnemental, dans sa première grande encyclique. Le pape Léon XIV a appelé à « désarmer » l’intelligence artificielle (IA) pour « l’empêcher de dominer l’humain » dans son premier texte majeur dévoilé lundi, estimant que cette technologie « alimente le fossé entre les inclus et les exclus ».

Dans l’encyclique « Magnifica Humanitas » (Humanité magnifique), un texte de 130 pages à la tonalité profondément sociale, le pape américain estime que l’IA « ne peut être considérée comme moralement neutre » et insiste sur le rôle de l’éducation pour apprendre à en maîtriser les risques et sur la nécessité d’un code éthique commun.

« L’IA est déjà un environnement dans lequel nous sommes immergés et un pouvoir avec lequel nous devons composer. C’est pourquoi il ne suffit pas de la réglementer : elle doit être désarmée et rendue accessible », avance Léon XIV dans ce texte centré sur la protection de la dignité humaine





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelligence Artificielle IA Désarmer Dominer Humanité Protection Dignité Environnement Exploitation Traite Révolution Technologique Éducation Code Éthique Réouverture Détroit Moyen-Orient Donald Trump Accord Solid Iran Nucléaire Détourner Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler Déplacer Victimes Données Colis Manipuler Images Vidéos Chantage Exploitation Sexualité Adolescents Enfants Broyage Terres Rares Réseaux Criminels Traiter Recruter Contrôler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acteur en YouTuber Dua Saleh brengt muzikale miserie tot de ackern - Titel van de nieuws-alertSinds zijn debuutalbum 'I should call them' heeft Dua Saleh zijn publiek verrast met zijn poëdia, Activism en muziek als tweede profiel. Zijn nieuwste album 'Of earth & wires' volgt 2 geliefden op een donker pad met genre-overstijgende beats. Deze simpele zomer zie jij een onweerstaanbare blend van muzikale stijlen zoals folk, punk, alt-pop en indiefolk.

Read more »

Bougez ! Rentrez à l'intérieur ! : les images chocs d'un journaliste coupé en plein direct par les tirs à la Maison blanche / éfira reçoit la Palme de la “ pire actrice “Les dernières actualités sur les préoccupantes du monde entier

Read more »

Critiques envers Nathan Cofnas, universitaire américain, qui souhaiterait un rôle à l'université de GandD'après des signataires, les réponses au questionnaire du code déontologique de l'université soulèvent bien des questions quant à l'application correcte de la pseudoscience, et cette nomination soulève les critiques des opposants à la nomination du philosophe américain. De plus, ses positions sur les prétendues différences génétiques en matière d'intelligence entre les groupes de population, qui, selon eux, relèvent de théories racistes, ainsi que ses propos sur les femmes et les personnes de couleur, ont suscité diverses réactions et ont conduit à des manifestations et des débats sur la liberté académique et ses limites.

Read more »

Météo, examens, ex de Patrick Bruel, pédocriminalité, Paolo Falzone : les sujets de la semaineUn aperçu des sujets abordés dans les articles de la semaine, avec des informations sur la météo, les examens, l'affaire qui entoure Patrick Bruel, la pédocriminalité et Paolo Falzone.

Read more »

La baisse de l'(volume des forces internationales engagées dans des zones de conflitVoitere information sur les tensions géopolitiques, la pression politique et les difficultés financières qui rendent la vitaibilité des forces internationales de paix à risque

Read more »

Alert de bombe inhabituelle en Belgique : deux engins explosifs signalés dans la régionUne alerte à la bombe inhabituelle a été signalée vendredi à Vilvorde et Machelen en Belgique. Deux engins explosifs ont été évoqués dans le message d'alerte transmis par e-mail à la police et à des médias.

Read more »