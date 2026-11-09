Pape Léon XIV : deux millions de fidèles à Buenos Aires pour une messe historique

Le pape Léon XIV a célébré une messe devant deux millions de personnes à Buenos Aires, soulignant l'importance de la famille et de l'inclusion sociale lors de sa visite en Argentine.

La capitale argentine a accueilli lundi une foule massive de deux millions de personnes réunies pour une messe en plein air du pape Léon XIV. Cet événement marquant se tient au deuxième jour de sa visite officielle en Argentine, conformément aux autorités locales qui confirment ce record d'affluence. Cette rassemblement constitue la manifestation la plus importante depuis le début de son pontificat en mai 2025, signalant un intérêt populaire considérable pour le chef de l'Église catholique.

La mobilisation a commencé dès l'aube avec une marée humaine se dirigeant vers les vastes parcs du quartier de Palermo et les avenues adjacentes. Ces lieux ont été aménagés avec une trentaine de grands écrans géants pour permettre à la foule de suivre la célébration en milieu de journée. Le message du souverain pontife était centré sur la famille, présentée comme un pilier essentiel dans une époque caractérisée par une précarité sociale accrue, offrant ainsi un ancrage moral fort pour les fidèles présents.

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Un engouement populaire après des engagements officiels

Après une première journée marquée par l'absence d'accès direct du public au pape Léon XIV, l'engouement a explosé lundi à Buenos Aires. La journée précédente avait été consacrée à des engagements officiels, notamment une réunion stratégique avec le président Javier Milei. Cet échange diplomatique et politique a précédé cette apparition massive, créant une transition nette entre les coulisses institutionnelles et la street-level popularité du pape.

Dès la nuit précédente, des fidèles avaient déjà pris position en campant aux abords des parcs de Palermo. Ces personnes étaient venues de provinces lointaines, démontrant l'étendue géographique de l'adhésion au message du pape. Cette préparation logistique naturelle, sans organisation centrale visible, témoigne d'une spontanéité religieuse et sociale qui a profondément marqué le tissu urbain de la capitale argentine durant ces jours de visite.

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Un double focus sur les vulnérabilités sociales

Plus tôt dans la journée, le pape Léon XIV a délivré un deuxième message à forte teneur sociale en quarante-huit heures, cette fois-ci dédié aux personnes en situation de handicap. Cette prise de parole s'inscrit dans la continuité de son discours de la veille axé sur les perdants économiques de la société. Il a ainsi articulé une vision globale de la justice sociale, reliant la protection économique à l'inclusion des personnes handicapées, considérant ces enjeux comme indissociables de la mission pastorale.

Le pape a déclaré explicitement que le progrès d'une nation se mesure à l'accueil réservé aux personnes handicapées ou présentant des besoins spécifiques. Cette déclaration a été formulée lors de sa visite à une institution caritative accueillant quatre cent dix résidents aux handicaps lourds, neurologiques ou psychomoteurs. Le lieu choisi était situé à Claypole, à environ une heure de route de Buenos Aires, permettant un contact direct avec cette population vulnérable.

Impact concret et valeurs partagées

Sur le trajet menant à l'institution, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient massées sur un kilomètre. Le pape Léon XIV a effectué ce déplacement en papamobile, saluant une foule enthousiaste à la fois émue et fière de sa présence. Cette interaction physique a renforcé le lien entre le chef spirituel et ses fidèles, transcendant les barrières protocoliques habituelles pour créer un moment de partage émotionnel intense et mémorable.

Les valeurs sociales prônées par le pape, notamment l'amour du Christ triomphant de l'individualisme et de l'exclusion, résonnent fortement dans un contexte souvent guidé par la recherche de la réussite économique ou le culte de l'apparence physique. L'Argentine semble capable d'accomplir de grandes œuvres de charité, comme en témoigne cette institution de Claypole. Ce message d'inclusion et de solidarité constitue un pilier moral face aux défis contemporains de la société moderne.