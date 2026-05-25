Pape Léon XIV présente des excuses pour le rôle direct de l'Église dans l'esclavage

Le pape Léon XIV a reconnu la participation de chrétiens dans l'esclavage et a présenté des excuses publiques pour le rôle direct joué par l'Église en tant qu'institution dans ce fléau. Il a également appelé à 'désarmer' l'IA pour 'l'empêcher de dominer l'humain' dans une première encyclique de son pontificat.

Le pape Léon XIV a présenté des excuses publiques pour le rôle direct joué par l'Église en tant qu'institution dans l'esclavage, en reconnaissant la participation de chrétiens dans ce fléau.

Il a souligné que l'Église a possédé des esclaves jusqu'au Moyen Âge et a conseillé des souverains sur la manière de légitimer l'asservissement des 'infidèles'. Il a également appelé à 'désarmer' l'IA pour 'l'empêcher de dominer l'humain' dans une première encyclique de son pontificat.

Le pape Léon XIV a signé un document majeur sur la dignité humaine à l'ère de l'IA lors de sa visite à Gorée, au Sénégal, en 1992, en commémorant les 160 ans de commémoration de la fin de l'esclavage aux États-Unis





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