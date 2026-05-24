Paraglider Sabrina survives near-miss with Cessna 172

Sabrina, a paraglider, narrowly escaped a near-miss with a Cessna 172 in the Alps. Despite the chaos and the propeller damage, she managed to deploy her reserve parachute and make a safe landing.
Een Oostenrijkse paraglidester heeft afgelopen weekend ontzettend veel geluk bij een ongeluk gehad. Toen Sabrina (44) zaterdag in de Alpen aan het paragliden was, vloog er plots een sportvliegtuigje in haar parapente.
Het goede nieuws is dat Sabrina het overleefd heeft. En iedereen kan haar hachelijke momenten herbeleven, want ze heeft het allemaal gefilmd.
'De dag waarop een Cessna 172 je als paraglider uit de lucht haalt. ' Zo begint paraglidester Sabrina haar verhaal op Instagram. 'Ik kan nog altijd niet helemaal geloven dat ik dit nu typ, en dat ik er afgezien van een paar stevige blauwe plekken en wat kneuzingen niets ernstigs aan overhoudt. ' van wat haar zaterdag is overkomen.
Op de beelden is te zien hoe ze met haar parapente boven de Oostenrijkse Alpen zweeft, bij Zell am See. Mooie groene bergen ver onder haar, een staalblauwe lucht boven haar. Tot er plots een sportvliegtuigje opduikt en pardoes in haar parapente vliegt. Wat volgt is lichte chaos in beeld: de propeller van het vliegtuigje heeft het valscherm helemaal aan stukken gereten, waardoor de paraglidester in vrije val is.
Maar wie goed kijkt, ziet dat Sabrina als ervaren paraglidester meteen de reflex heeft om haar reserveparachute open te trekken. Hierdoor kan ze een noodlanding maken.
'Ik leef nog', besluit ze nadat ze veilig weer voet aan grond heeft gezet. Ook de Cessna-piloot wist veilig te landen. Volgens de regels zou de paraglidester alleszins voorrang hebben op het vliegtuigje
