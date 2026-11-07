Paralysie TVA en ligne : 5500 dossiers bloqués pour les entreprises belges

Le SPF Finances gère 5500 demandes de TVA manuelles après la panne des services en ligne. Découvrez l'impact sur les entrepreneurs et les nouvelles procédures d'urgence mises en place.

Une panne technique majeure affecte actuellement les services fiscaux belges, paralysant l'activation en ligne des numéros de TVA. Cette disruption technique empêche les entrepreneurs de souscrire à leur numéro de taxe sur la valeur ajoutée par voie numérique, créant un goulot d'étranglement administratif immédiat.

Services en ligne et activation de la TVA

Le SPF Finances confirme que les plateformes numériques clés, notamment les guichets en ligne MyMinfin et Tax-on-web, sont de nouveau opérationnels après une période d'indisponibilité prolongée. Cependant, une faille critique subsiste dans le système de traitement des nouvelles inscriptions. Les nouveaux numéros de TVA ne peuvent plus être activés via l'interface web standard, ce qui bloque toute procédure automatisée pour les créateurs d'entreprise.

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Cette incapacité technique représente un obstacle majeur pour les entrepreneurs qui doivent impérativement établir des factures conformes et effectuer des achats professionnels auprès de leurs fournisseurs. Sans ce numéro, la conformité fiscale est compromise et les transactions commerciales essentielles restent suspendues, ralentissant considérablement la reprise ou la création de nouvelles activités économiques.

Procédure d'urgence et retard administratif

Pour pallier cette rupture de service, le SPF Finances a déployé une procédure d'urgence permettant de contourner le blocage numérique. Les demandeurs concernés peuvent désormais envoyer leurs requêtes par e-mail au SPF Finances directement. Un agent procède alors à une activation manuelle de leur numéro de TVA, assurant ainsi la continuité du service public malgré la panne informatique.

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Malgré cette solution de contournement, le traitement manuel des demandes génère des délais significativement plus longs que le traitement instantané habituel. Les entreprises doivent anticiper une attente considerable pour obtenir leur identifiant fiscal, ce qui perturbe la gestion de trésorerie et la facturation immédiate des nouvelles structures commerciales.

Impact sur les conseillers et chiffres critiques

L'ampleur de la crise administrative est illustrée par le nombre colossal de dossiers en attente. Les guichets d'entreprises de Liantis et de Xerius signalent ensemble des milliers de dossiers bloqués en raison de l'impossibilité d'activer les numéros en ligne. Ces intermédiaires majeurs voient leur capacité de traitement saturée par l'afflux massif de demandes déviées vers la procédure d'urgence.

Le SPF Finances estime de son côté que 5500 dossiers attendent encore une activation, une modification ou une cessation d'un numéro de TVA. Ce chiffre précis met en lumière l'ampleur du backlog administratif qui pèse actuellement sur les administrations fiscales belges. Cette surcharge de travail manuel menace de prolonger les délais d'attente au-delà des prévisions initiales.

Conséquences concrètes et prochaines étapes

Cette situation impose aux entrepreneurs de modifier leurs habitudes administratives immédiates. Ils doivent désormais abandonner l'usage exclusif des plateformes numériques pour se tourner vers la communication électronique directe avec l'administration. La rapidité de mise en conformité dépend entièrement de la capacité de traitement manuel des agents du SPF Finances.

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Les entreprises concernées par cette panne doivent vérifier régulièrement l'état d'avancement de leurs demandes par e-mail. La procédure d'urgence reste la seule voie accessible pour obtenir un numéro de TVA dans l'immédiat. Cette crise souligne la vulnérabilité des systèmes numériques uniques et l'importance de disposer de plans de secours robustes pour les services fiscaux essentiels.