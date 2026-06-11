Parasols forbidden on Sardinian beaches, visitors pay 10 euros

New rules on Sardinian beaches ban parasols for visitors between 10 and 65 years old, and visitors must pay 10 euros to enter. The decision follows a discussion about protecting the environment and reducing crowds.

Op een strand op het Italiaanse eiland Sardinië zijn parasols voortaan verboden voor bezoekers tussen 10 en 65 jaar. Zowel toeristen als inwoners moeten bovendien 10 euro toegang betalen.

De nieuwe regels leiden tot veel kritiek.

'Moet ik mijn opa meenemen als ik een parasol wil? Of moet ik morgen nog snel een kindje krijgen?

', schrijft iemand op sociale media. Wie binnenkort op vakantie gaat naar Punta Molentis Beach, een van de bekendste stranden van het Italiaanse eiland Sardinië, neemt best extra zonnecrème mee. Want voor iedereen tussen 10 en 65 jaar oud geldt een parasolverbod tot en met oktober. Punta Molentis Beach is een strand in het zuidoosten van het eiland.

Het is erg populair bij de lokale bevolking en toeristen. De beslissing volgt op een lange discussie over de kwetsbare natuur in dit deel van Sardinië. Nadat een aangestoken natuurbrand vorig jaar de omgeving heeft verwoest, bleef het strand bijna een jaar gesloten. Daardoor heeft de gemeente beslist dat het tijd is om maatregelen te nemen om het natuurgebied te beschermen.

Parasols, tenten en andere doeken zijn van mei tot en met oktober verboden. Volgens de gemeente vormen ze een te groot brandgevaar in het bosrijke gebied rond het strand. De synthetische materialen van onder andere parasols zijn zeer brandbaar en kunnen de toegang voor brandweerlieden belemmeren. Daarnaast wil het bestuur de drukte verminderen.

Daarom moeten bezoekers voortaan 10 euro betalen om het strand van Punta Molentis te bezoeken. Ook op andere stranden in Sardinië moet je soms toegangsgeld betalen, vooral voor de commerciële strandgedeelten. Voor sommige stranden is het zelfs verplicht om vooraf te reserveren via een website. De nieuwe regels zorgen voor veel discussie.

Vooral het toegangsgeld valt niet bij iedereen in de smaak. Het strand was vroeger altijd vrij toegankelijk. Er komen ook nieuwe regels voor bezoekers. Na 21 uur moet iedereen het strand verlaten.

Bovendien mogen er maximaal 150 mensen tegelijk op het strand zijn. In Sardinië kunnen de temperaturen erg hoog oplopen. Daarom gebruiken families al generaties lang een parasol om veilig en comfortabel van een dagje strand te genieten. Op sociale media reageren mensen dan ook boos.

Zo schrijft een man: 'Dus een gezin van 5 mensen dat hier geboren en opgegroeid is, betaalt 50 euro om naar het strand te gaan? Het lijkt op diefstal!

' Iemand anders schrijft: 'Moet ik mijn opa meenemen als ik een parasol wil? Of moet ik morgen nog snel een kindje krijgen?

' Sommige mensen maken zich ook zorgen over de gezondheid van strandgangers: langdurige blootstelling aan de volle zon vergroot het risico op huidkanker





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