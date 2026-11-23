La chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi a subi 74 coups de fouet lundi pour avoir chanté sans voile sur YouTube, une peine jugée cruelle par Amnesty International.

La chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi, âgée de 29 ans, a été publiquement battue de 74 coups de fouet ce lundi. Cette sentence punitive a été exécutée par les autorités de Téhéran en raison de sa participation à un concert filmé et diffusé sur la plateforme numérique YouTube en décembre 2024.

Déroulement de la sentence pénale

L'exécution de cette peine a été confirmée par l'avocat de la chanteuse, Me Mostafa Nili, qui s'est exprimé auprès de l'agence de presse étatique Isna. Le quotidien réformiste Shargh a également validé cette information cruciale, soulignant que la mesure disciplinaire avait bien été appliquée sur le sol iranien sans ambiguïté juridique possible pour les parties concernées.

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Parastoo Ahmadi avait été reconnue coupable en juin dernier d'atteinte à la décence publique. Les juges ont également retenu contre elle et ses collaborateurs le chef d'accusation de complicité dans la production et la diffusion de contenus considérés comme obscènes par le système judiciaire islamique. Cette condamnation a entraîné une détention provisoire de deux semaines avant qu'elle ne soit libérée sous caution, marquant le début de l'application de sa sentence définitive.

Contexte de la performance artistique

L'infraction reprochée à Parastoo Ahmadi découle d'un concert organisé devant une salle vide mais retransmis en ligne, atteignant plus de trois millions de vues. Sur la vidéo, la chanteuse apparaissait sans voile, vêtue d'une longue robe à bretelles et arborant un maquillage visible avec des lèvres rouges. Elle était accompagnée d'une formation musicale complète incluant un pianiste, un batteur, un guitariste et un bassier, tous habillés de vêtements noirs, créant un contraste visuel fort avec les normes imposées.

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En Iran, la législation interdit strictement aux femmes de chanter en public. Elles sont également soumises à l'obligation de porter des tenues couvrantes qui ne révèlent aucune de leurs formes corporelles et doivent porter le voile sur la tête. Cette restriction culturelle et religieuse constitue le fondement légal des poursuites engagées contre les artistes qui contreviennent à ces règles vestimentaires et comportementales établies par l'État.

Réactions internationales et contexte politique

Amnesty International a immédiatement condamné cette peine, la qualifiant de châtiment cruel, inhumain et dégradant. L'organisation non gouvernementale avait dénoncé la confirmation de la peine en appel début octobre, exhortant les autorités iraniennes à renoncer définitivement à toute exécution de peines de flagellation. Cette prise de position s'inscrit dans la continuité des critiques formulées depuis 2022, période marquée par le mouvement de protestation déclenché après la mort en détention de Mahsa Amini.

La jeune femme kurde Mahsa Amini était arrêtée par la police des mœurs pour supposé non-respect du code vestimentaire strict de la République islamique. Son décès a provoqué un tollé international et a durablement entaché la réputation du régime en matière de droits humains. L'affaire Parastoo Ahmadi réactive cette tension géopolitique et culturelle, illustrant la répression persistante des artistes qui défient les normes sociales imposées.