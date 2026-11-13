Parc de batteries Eghezée : Enquête publique de deux semaines

Une enquête publique débute à Eghezée pour le projet de parc de batteries d'Elia. Les habitants peuvent donner leur avis jusqu'au 26 novembre sur la future installation.

Une enquête publique de deux semaines a officiellement débuté sur la commune d' Eghezée, invitant les citoyens à s'exprimer sur le projet d'implantation d'un important parc de batteries. Cette consultation citoyenne vise à recueillir l'opinion publique concernant la future infrastructure énergétique qui devrait s'installer derrière le poste de transformation d' Elia. Le site occuperait une surface au sol d'un demi-hectare, représentant un investissement notable dans les infrastructures locales de stockage d'énergie.

Capacité et fonctionnement du stockage

Le parc proposé comprendrait trente-huit batteries distinctes, chacune logée dans son propre conteneur industriel. La capacité totale de l'installation s'élèverait à quarante-huit mégawatts, une puissance significative pour le réseau électrique régional. Le bourgmestre d'Eghezée a clarifié l'objectif principal de cette technologie, expliquant qu'il s'agit simplement de la possibilité de stocker de l'électricité pendant un certain temps. Cette énergie est accumulée avant d'être redistribuée sur le réseau à un moment donné où le réseau en a besoin, assurant ainsi une meilleure stabilité et flexibilité.

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Inquiétudes et mesures d'atténuation

Le projet peut susciter des questions légitimes chez les riverains, notamment concernant le bruit, l'électromagnétisme, l'intégration paysagère et les risques d'incendie. Pour répondre à ces préoccupations, des mesures d'accompagnement spécifiques sont prévues par les promoteurs. Des câbles enterrés seront utilisés pour limiter l'exposition à l'électromagnétisme, tandis qu'un système de refroidissement liquide intelligent réduira le risque d'emballement thermique. De plus, une simulation 3D sera réalisée sur quinze points de mesure autour du site pour évaluer précisément les nuisances sonores potentielles.

Consultation citoyenne jusqu'au 26 novembre

Les riverains sont invités à consulter le dossier complet à l'administration communale d'Eghezée pour mieux comprendre les détails techniques. Ils peuvent transmettre leurs remarques et avis sur le projet jusqu'au 26 novembre, date limite de cette enquête publique. La consultation du dossier peut se faire sur rendez-vous au numéro 081/810.144, assurant un accès organisé aux documents techniques. Les différentes remarques peuvent être envoyées par courrier à l'administration communale ou par mail à l'adresse environnement@eghezee.be, facilitant ainsi la participation à distance.

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Enjeux locaux et impacts directs

Cette initiative illustre la transition énergétique en cours, où le stockage d'électricité devient une composante essentielle de la gestion du réseau. Pour les habitants d'Eghezée, cet événement représente une occasion de vérifier la compatibilité de l'installation avec leur cadre de vie quotidien. Les autorités locales ont souligné l'importance de cette dialogue pour intégrer au mieux les nouvelles technologies dans le paysage communal. La transparence offerte par cette consultation publique vise à construire une acceptation locale fondée sur des informations factuelles et des garanties techniques précises.

Prochaines étapes du processus

Après la clôture de l'enquête le 26 novembre, l'administration communale traitera toutes les contributions reçues. Les remarques envoyées par mail ou courrier seront analysées pour préparer le rapport final de cette consultation. Ce document servira de base pour les décisions finales concernant l'autorisation et la mise en œuvre du projet de parc de batteries. Le processus garantit que chaque voix entendue est prise en compte, reflétant la volonté de concilier développement infrastructurel et respect des préoccupations citoyennes locales.