Het parket van Limburg gaat in beroep tegen de probatieopschorting voor acteur Matthias Schoenaerts, wegens onvoldoende zwaarte van de straf voor rijden zonder rijbewijs.

Het parket van Limburg kondigt aan een beroep aan te tekenen tegen het recente vonnis van de politierechter in Beringen, waarin de bekende acteur Matthias Schoenaerts een probatieopschorting kreeg toegewezen. Deze juridische stap markeert een directe confrontatie tussen de openbare aanklager en de lokale rechtbank, die de strafmaat als ontoereikend beschouwt voor de schendingen die de Belgische filmster heeft begaan. Het dossier betreft ernstige verkeersovertredingen en weigeringen van politieopdrachten, waarbij de autoriteiten van mening zijn dat de huidige sanctie niet in verhouding staat tot de feiten.

Geschiedenis van Overtredingen in 2024

De kern van deze juridische kwestie gaat terug naar gebeurtenissen die zich in 2024 afspeelden in de regio Pelt. Matthias Schoenaerts werd toen door de politie aangehouden terwijl hij zijn motorfiets bestuurde, zonder over een geldig rijbewijs te beschikken. Deze specifieke feiten vormen de basis van de huidige procedure, waarbij de rechtbank zich buigt over de verantwoordelijkheid van de verdachte tijdens dit verkeer. Het ontbreken van de vereiste documenten leidde direct tot een schuldigverklaring, hoewel de uiteindelijke straf niet direct werd uitgevoerd.

Also read Koppel uit Eeklo lanceert petitie tegen stijgende grondbelasting

Extrajudiciële Weigering en Vermogensstatus

Naast het rijden zonder rijbewijs, speelde ook de weigering van een speeksel- en ademtest in 2025 een cruciale rol in de overwegingen van de rechtbank. Tijdens deze controleperiode reed Schoenaerts opnieuw zonder geldig rijbewijs, terwijl ook de technische keuring van zijn motorfiets niet aan de normen voldeed. Bijkomend werd vastgesteld dat de acteur zich tijdens een van de controles weerspannig gedroeg ten opzichte van de bevoegde agenten, wat de ernst van de incidenten verhoogt. Voor dit specifieke aspect van weigering en weerspannigheid loopt er momenteel nog een bemiddelingstraject, los van de directe strafzaak.

Verwijzing naar Strafsystemen in de Verenigde Staten

Bij het bepalen van de uiteindelijke sanctie hield de politierechter expliciet rekening met de internationale carrière en de verblijfplaats van Matthias Schoenaerts, die voornamelijk in de Verenigde Staten is tewerkgesteld. De rechter wees erop dat de Verenigde Staten een strenge immigratiewetgeving hanteren, waarbij een strafblad consequenties kan hebben voor de toegang tot het land. Door de probatie-opschorting blijft het strafblad van de actor blanco, waardoor theoretisch geen barrières ontstaan voor zijn professionele activiteiten en reisrechten in de Amerikaanse markt.

Advertisement

Voorwaarden en Maatschappelijke Intervenies

De probatieopschorting is strikt gekoppeld aan een reeks verplichtende voorwaarden die Matthias Schoenaerts moet vervullen om effectieve strafmaat te vermijden. Hij is verplicht een specifieke cursus verkeersveiligheid te volgen bij het verkeersinstituut VIAS, een instituut dat gespecialiseerd is in educatie en preventie. Daarnaast moet hij een theatervoorstelling bijwonen die zich focust op de zware gevolgen van verkeersongevallen, waarna hij verplicht is een uitgebreid verslag over deze ervaring en de boodschap daarvan te schrijven. Deze educatieve maatregelen gaan gepaard met een verplichting tot minimaal tien uren vrijwilligerswerk binnen de gemeente Pelt.

Rechtbankwoordvoerder Luc De Cleir en de Procedure

Rechtbankwoordvoerder Luc De Cleir onderstreept dat de rechtbank altijd waakt voor een evenredige strafmaat die rekening houdt met de persoonlijke situatie van de verdachte. Hij vermeldde dat de rechtbank ook de feitelijke verbetering heeft meegewogen, aangezien Matthias Schoenaerts intussen geen nieuwe overtredingen meer heeft gepleegd en zijn rijbewijs weer in orde heeft gemaakt. Desondanks kan het parket van Limburg deze motiverende lijn niet volgen, waardoor besloten werd om morgen formeel beroep aan te tekenen tegen het vonnis, om zo de zwaarte van de straf mogelijk te doen oplopen.