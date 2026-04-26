Parents wallons : épanouis mais épuisés, une étude révèle une fatigue croissante

Une étude de Camille révèle que les parents wallons se sentent globalement épanouis, mais souffrent d'une fatigue mentale et financière croissante. Plus de 3 parents sur 10 sont touchés par une fatigue persistante.

L'étude récente menée par Camille , la caisse d' allocations familiales wallonne, révèle un portrait contrasté des parents en Wallonie : un épanouissement personnel notable, mais une fatigue mentale et financière croissante.

Interrogeant 1700 parents au début du mois d'avril, l'enquête met en lumière une satisfaction générale quant à leur bien-être, évaluée à 7,7 sur 10. Cependant, cette impression positive est tempérée par un épuisement mental alarmant, affectant plus de 30% des parents interrogés qui signalent une fatigue persistante. Cette situation souligne une tension sous-jacente, où le sentiment d'épanouissement coexiste avec une pression quotidienne de plus en plus forte.

L'étude ne se contente pas de quantifier cette fatigue, mais explore également ses racines, identifiant des facteurs clés tels que les difficultés financières et la répartition inégale des tâches ménagères. Il est crucial de comprendre que cette fatigue n'est pas simplement un manque de repos, mais une conséquence directe des défis auxquels les parents sont confrontés dans leur vie quotidienne, un fardeau qui pèse lourdement sur leur bien-être général et leur capacité à élever leurs enfants dans un environnement serein.

La complexité de la situation réside dans le fait que, malgré un certain niveau de satisfaction personnelle, les parents se sentent constamment sur le fil du rasoir, jonglant avec des responsabilités multiples et des ressources limitées. Cette réalité appelle à une réflexion approfondie sur les politiques familiales et les mesures de soutien qui pourraient alléger le fardeau des parents et leur permettre de retrouver un équilibre de vie plus sain et durable.

Un des aspects les plus préoccupants révélés par l'étude est la vulnérabilité financière de nombreuses familles wallonnes. La moitié des parents interrogés déclarent ne pas être en mesure de faire face à une dépense imprévue de 500 euros. Cette insécurité financière crée un stress constant et limite les possibilités de se projeter dans l'avenir. Céline Maldague, porte-parole de Camille, souligne que ce constat est en parfaite adéquation avec les témoignages recueillis auprès des familles qui contactent la caisse d'allocations familiales.

Les appels téléphoniques et les demandes d'aide témoignent d'une réalité quotidienne où le budget familial est constamment mis à l'épreuve. L'argent, au lieu d'être une réserve pour l'avenir, comme les études des enfants, devient une source d'anxiété et une préoccupation immédiate. La pression financière est d'autant plus forte que les parents se sentent responsables de garantir un avenir stable à leurs enfants.

Cette situation est exacerbée par l'inflation et la hausse des prix de l'énergie, qui rendent les dépenses quotidiennes de plus en plus difficiles à assumer. Il est donc impératif de mettre en place des mesures de soutien financier ciblées pour aider les familles les plus vulnérables à faire face à ces difficultés et à préserver leur pouvoir d'achat.

L'accès à des services abordables, tels que la garde d'enfants et les soins de santé, est également essentiel pour alléger le fardeau financier des parents et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale. Au-delà des difficultés financières, l'étude met en évidence une charge mentale encore trop souvent supportée par les femmes. Les tâches ménagères et l'organisation de la vie familiale sont disproportionnellement assumées par les mères, malgré l'évolution de la société vers une plus grande égalité des sexes.

Cette répartition inégale des tâches crée un déséquilibre qui contribue à l'épuisement des femmes et limite leur capacité à s'épanouir pleinement. La charge mentale se traduit par une impression constante d'être submergée par les responsabilités, de devoir anticiper tous les imprévus et de gérer les besoins de chacun. Cette pression constante a un impact négatif sur la santé mentale et physique des femmes, qui se sentent souvent coupables de ne pas en faire assez.

Il est donc crucial de promouvoir un partage plus équitable des tâches ménagères et de sensibiliser les partenaires à l'importance de la charge mentale. Cela passe par une remise en question des stéréotypes de genre et par une valorisation du travail domestique.

Enfin, l'étude souligne que le temps pour soi est un luxe inaccessible pour de nombreux parents, qui se sentent coupables de prendre du temps pour eux-mêmes. Pourtant, il est essentiel de se ressourcer et de prendre soin de soi pour pouvoir faire face aux défis de la vie quotidienne. Il est donc important de trouver des moments de détente et de loisirs, même si cela implique de demander de l'aide à son entourage





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