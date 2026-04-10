Paris-Roubaix 2026 : Nouveaux secteurs pavés et défis renouvelés pour les hommes et les femmes

L'édition 2026 de Paris-Roubaix promet une course encore plus exigeante, avec des ajustements de parcours et de nouveaux secteurs pavés. Découvrez les nouveautés et les défis qui attendent les cyclistes masculins et féminins sur les routes de l'Enfer du Nord.

Les organisateurs de Paris-Roubaix maintiennent leur tradition de corser l’épreuve des pavés et d’offrir des variations stimulantes. L'édition masculine de 2026, s'étendant sur 258,3 km entre Compiègne et le Vélodrome de Roubaix, verra une légère diminution de la quantité de pavés , avec 500 mètres de moins par rapport à l'édition de 2025 victorieuse de Mathieu van der Poel. Cependant, cela ne diminuera en rien la difficulté de la course.

Les coureurs s'attaqueront aux premiers pavés aux alentours des 100 kilomètres de course, comme d'habitude, près de Troisvilles. L'une des principales nouveautés de cette année est l'ajout du secteur de Briastre, rarement utilisé auparavant, qui promet de tester les capacités physiques des compétiteurs. Ce secteur, numéroté 26 selon le classement officiel, présente une particularité rare pour Paris-Roubaix : une section en pente. En 2019, ce secteur avait été parcouru en descente, mais cette fois, les coureurs l'affronteront en montée sur une distance de 800 mètres, ce qui promet de solliciter les muscles des cyclistes. \Comme chaque année, les secteurs pavés sont classés en fonction de plusieurs critères (longueur, position dans la course, qualité des pavés), allant d’une étoile (le plus simple) à cinq étoiles (le plus difficile). La Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l’Arbre ont, comme attendu, reçu la notation maximale dans cette édition. Au total, les hommes devront franchir 54,8 kilomètres de pavés, ce qui représente 21,46% de la distance totale, une portion où le matériel et les organismes des coureurs seront particulièrement mis à rude épreuve. Les organisateurs ont également travaillé sur le parcours féminin pour l'édition 2026. L'épreuve féminine, avec une distance totale de 143,1 kilomètres entre Denain-La Porte du Hainaut et le vélodrome de Roubaix, présentera un tracé légèrement plus court que l’édition précédente remportée par Pauline Ferrand-Prévot. Cependant, elle comptera 33,7 kilomètres de pavés, soit une augmentation de 4,5 kilomètres par rapport à l'année dernière. Le peloton féminin débutera son périple sur les pavés après 29 kilomètres, avec le secteur de Solesmes à Haussy, classé deux étoiles et également emprunté par les hommes. Les femmes découvriront pour la première fois le secteur d'Haveluy, classé quatre étoiles, mais, comme auparavant, n’affronteront pas la Trouée d’Arenberg. Elles devront cependant surmonter les deux secteurs cinq étoiles de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l’Arbre.\Il est intéressant de noter que 20 secteurs empruntés par les hommes le sont également par les femmes, et que les 17 derniers secteurs de la course féminine correspondent aux 17 derniers secteurs de la course masculine. En termes de pourcentage, les femmes devront affronter une proportion encore plus importante de pavés que les hommes : 23,54% de la course se déroulera sur le terrain accidenté et exigeant des chemins de l'Enfer du Nord. Cette édition promet donc une fois de plus des courses intenses et spectaculaires, avec des défis stimulants tant pour les hommes que pour les femmes, sur un terrain mythique qui continue de forger la légende de Paris-Roubaix





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