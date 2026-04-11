Paris-Roubaix 2026 : Van der Poel face à l'histoire, Pogacar en quête du Graal et Van Aert à la recherche de la victoire

Mathieu van der Poel vise un record historique à Paris-Roubaix, défiant les légendes Boonen et De Vlaeminck. Tadej Pogacar, après Milan-San Remo et le Tour des Flandres, rêve de conquérir les cinq Monuments. Wout van Aert, toujours régulier, espère enfin décrocher la victoire dans l'Enfer du Nord. L'analyse des forces en présence et des enjeux d'une course épique.

Mathieu van der Poel se prépare à entrer dans l'histoire du cyclisme. Dimanche, s'il remporte Paris-Roubaix , il égalera les légendes Tom Boonen et Roger De Vlaeminck, tous deux détenteurs de quatre victoires dans l'Enfer du Nord. Cependant, van der Poel pourrait surpasser ces illustres prédécesseurs en devenant le premier à remporter quatre éditions consécutives de cette course mythique.

Avec une troisième place en 2021 et une neuvième en 2022, le Néerlandais a constamment prouvé sa capacité à se battre pour les premières places. Son arsenal est impressionnant : pilotage précis, sang-froid à toute épreuve, sens tactique aiguisé, placement optimal, explosivité et puissance brute. À cela s'ajoute une aisance et un style unique sur les pavés, ce qui en fait le prototype du coureur quasiment imbattable sur ce type de parcours. La chance a également joué un rôle clé dans ses précédentes victoires, toutes obtenues en solitaire. On se souvient notamment de l'édition 2023, où il a miraculeusement évité une chute avec John Degenkolb dans le Carrefour de l'Arbre, avant de profiter de la crevaison de Wout van Aert pour s'envoler vers son premier sacre à Roubaix. En 2025, le destin lui a souri à nouveau, profitant d'une erreur de pilotage de Tadej Pogacar à 38 km de l'arrivée. Van der Poel, le seul à avoir tenu tête à Pogacar sur le Tour des Flandres, semble avoir un avantage à Roubaix, un terrain plus propice pour rivaliser avec le Slovène. Cependant, Pogacar a pris un ascendant psychologique significatif, aussi bien sur Milan-San Remo que sur les Flandres. Un des défis majeurs pour van der Poel sera de gérer la pression inhérente au statut d'homme à battre. Il pourra compter sur le soutien d'une équipe solide, avec Jasper Philipsen en première ligne et Florian Sénéchal comme précieux équipier. La question du sprint final reste également ouverte : bien que doté d'une pointe de vitesse remarquable, van der Poel a toujours gagné en solitaire sur le vélodrome. Son unique expérience dans un sprint à plusieurs remonte à 2021, où il a terminé troisième. \Tadej Pogacar aborde Paris-Roubaix avec une mission ambitieuse : remporter les cinq Monuments du cyclisme, idéalement la même année. Après avoir brillé à Milan-San Remo et au Tour des Flandres, le double champion du monde arrive sans pression, mais avec une ambition décuplée. Il sort d'une série impressionnante de sept victoires consécutives, ce qui témoigne de sa domination. Sur son terrain de prédilection, il est intouchable, et il a prouvé sa capacité à s'imposer sur les terrains des autres, comme à San Remo. L'année dernière, lors de sa première participation à Paris-Roubaix, il a terminé deuxième, concédant la victoire à van der Poel suite à une erreur. Fort de sa confiance, de sa forme et de sa réussite, Pogacar est déterminé à faire parler la puissance de ses watts sur les 54,8 km de pavés. S'il sera difficile de le distancer en montée, Pogacar pourrait rencontrer des difficultés dans un sprint sur le vélodrome, un domaine où il manque d'expérience. Dans un tel scénario, il serait, sur papier, défavorisé face à ses concurrents. Mais Pogacar a souvent prouvé qu'il était capable de surprendre. Il pourra également s'appuyer sur le soutien de son équipe, notamment Florian Vermeersch, qui a souvent brillé sur les Flandriennes. Des coureurs comme Nils Politt, Antonio Morgado et Mikkel Bjerg seront des atouts précieux. \La question se pose : Wout van Aert trouvera-t-il enfin la victoire à Paris-Roubaix ? Le Belge a réalisé un printemps prometteur, se positionnant comme la troisième force du peloton. Troisième à Milan-San Remo, à l'attaque à Wevelgem, coiffé sur la ligne d'arrivée à Waregem, et quatrième au Ronde, ses performances sont probantes. Il sera certainement un concurrent sérieux à Roubaix, sur un terrain plat où il pourra exploiter sa puissance. Après avoir terminé deuxième en 2022, troisième en 2023 et quatrième en 2025, van Aert est resté aux avant-postes ces dernières années, démontrant sa constance. Il est rare de le voir décevoir sur les Monuments, ayant constamment intégré le top 10 lors de ses quinze dernières participations, avec douze apparitions dans le top 5 et huit podiums. La régularité est son principal atout. Sa forme actuelle lui permettra-t-elle de décrocher un second Monument ? C'est la question cruciale. Souvent malchanceux et victime de crevaisons, van Aert devra également compter sur la chance, qui lui a souvent tourné le dos. La course promet d'être palpitante, avec trois favoris principaux, tous capables de s'imposer. Le parcours exigeant et les aléas de la course en feront un spectacle inoubliable pour les fans de cyclisme. L'Enfer du Nord, avec son atmosphère unique et ses pavés impitoyables, promet une course riche en émotions et en rebondissements





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