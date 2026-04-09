Paris-Roubaix : La sélection de Tadej Pogacar se précise avec des ambitions élevées

Tadej Pogacar, après avoir brillé lors des précédentes courses, se prépare pour Paris-Roubaix avec une équipe remaniée. L'équipe dévoile ses ambitions et les coureurs clés qui l'accompagneront sur les pavés.

Seul le Français Benoît Cosnefroy , contraint à l'abandon lors du Tour des Flandres suite à une chute, est retiré de la sélection annoncée ce jeudi. Il est remplacé par le Colombien Sebastian Molano, apportant une nouvelle dynamique à l'équipe. Tadej Pogacar , quant à lui, pourra toujours compter sur Florian Vermeersch sur les pavés impitoyables du nord de la France.

Le Flandrien, dont le contrat a été prolongé cette semaine, affiche une expérience impressionnante sur l'Enfer du Nord, ayant terminé deux fois dans le top 5 de la course (2e en 2021 et 5e en 2025). Cette présence est cruciale pour l'équipe, offrant un soutien précieux et une connaissance approfondie des secteurs pavés. La sélection se complète avec la présence de l'Allemand Nils Politt, qui a obtenu une remarquable deuxième place en 2019, et du Danois Mikkel Bjerg, un atout précieux pour le soutien et la stratégie d'équipe. Enfin, les Portugais Rui Oliveira et Antonio Morgado complètent ce groupe, ajoutant de la profondeur et des options tactiques pour aborder cette classique exigeante. \Tadej Pogacar, après avoir remporté les trois courses auxquelles il a participé en 2026, à savoir les Strade Bianche, Milan-Sanremo et le Tour des Flandres, se prépare à affronter Paris-Roubaix avec l'ambition de surpasser sa deuxième place lors de sa première participation en 2025. Le double champion du monde avait alors été victime d'une chute malheureuse à 38 kilomètres de l'arrivée, franchissant la ligne d'arrivée avec un retard de 1 minute et 18 secondes sur le Néerlandais Mathieu van der Poel. L'expérience de 2025, bien que frustrante, a permis à Pogacar d'acquérir une connaissance précieuse de la course et de ses défis. Il revient cette année avec une détermination renforcée et une stratégie affinée, soutenu par une équipe compétitive et expérimentée. L'objectif est clair : viser la victoire et écrire une nouvelle page dans l'histoire de ce monument du cyclisme. \'Ce n'est pas un secret, Paris-Roubaix est l'un des grands objectifs de cette partie de la saison,' a déclaré Tadej Pogacar dans le communiqué officiel de son équipe. 'Les quelques courses que j'ai courues jusqu'à présent se sont parfaitement déroulées, ce qui a boosté ma motivation, mais la pression est faible. Je vais profiter pleinement de l'expérience, quel que soit le résultat, et j'ai hâte de passer un excellent week-end de course. Nous disposons d'une équipe forte, composée de coureurs qui ont déjà prouvé leur valeur en montant sur le podium de Paris-Roubaix. Je ne suis donc pas le seul à pouvoir prétendre à un excellent résultat.' Ces déclarations témoignent de la confiance et de la sérénité qui règnent au sein de l'équipe. Pogacar, conscient des défis posés par la course, aborde l'épreuve avec humilité et détermination, soulignant l'importance du travail d'équipe et de la préparation minutieuse. L'équipe, soutenue par une stratégie bien définie et une sélection de coureurs talentueux, est prête à affronter les pavés de l'Enfer du Nord et à jouer un rôle majeur dans cette édition de Paris-Roubaix





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