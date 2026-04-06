Paris-Roubaix : Le quatuor Pogacar, Van der Poel, Evenepoel et Van Aert, bientôt réunis ?

Après le spectacle du Tour des Flandres, les regards se tournent vers Paris-Roubaix. La présence de Pogacar, Van der Poel, Evenepoel et Van Aert est-elle envisageable ? Remco Evenepoel laisse la porte ouverte, mais les chances restent minces.

Suite à un Tour des Flandres époustouflant, où le Vieux Quaremont a vu s'affronter les quatre fantastiques, et qui s'est conclu par la victoire solitaire de Tadej Pogacar , l'attention se porte déjà sur la possibilité de retrouver ces mêmes champions sur une autre course emblématique. Le suspense est à son comble concernant la participation potentielle de Tadej Pogacar , Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel et Wout van Aert à Paris-Roubaix , l'Enfer du Nord.

Remco Evenepoel, pour son premier Tour des Flandres, ne ferme pas complètement la porte à cette perspective, suscitant l'excitation des fans. Il a exprimé, lors d'une interview accordée à Sporza, la nécessité d'une discussion sérieuse sur le sujet, révélant que Mathieu van der Poel partageait cette même ouverture. Evenepoel a admis qu'il laissait la porte ouverte, tout en reconnaissant que certains de ses rivaux semblaient avoir déjà pris leur décision. Le champion olympique a souligné l'incertitude et la prudence face à l'annonce de sa participation, évoquant même des déclarations antérieures qualifiées de 'mensonges' concernant sa présence au Tour des Flandres, qu'il avait pourtant marqué d'une croix sur son calendrier. Ce flou artistique ajoute au mystère et alimente les spéculations. Il a fallu l'attente du public, avant que son nom ne soit officiellement annoncé comme participant. L'anticipation de leur affrontement sur les pavés de Paris-Roubaix est palpable, et les passionnés de cyclisme retiennent leur souffle. \Malgré cette ouverture, les chances de participation de Remco Evenepoel restent néanmoins minces. Il a déclaré à Sportweekend que Paris-Roubaix ne figurait pas, pour l'instant, dans son programme. Il a reconnu que bien que des discussions soient toujours en cours, il était peu probable que cela se concrétise. Evenepoel a exprimé son désir de courir un jour cette course légendaire, mais a également souligné la nécessité de se concentrer sur ses objectifs prioritaires, notamment l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège, et qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de reconnaître le parcours de Roubaix. Il estime donc qu'il ne serait pas judicieux de se présenter soudainement sur la ligne de départ, laissant entendre que les chances de ne pas participer sont plus élevées que le contraire. L'incertitude persiste, et la liste définitive des participants à Paris-Roubaix est attendue avec impatience. Les fans et les experts scrutent attentivement les annonces des équipes et des coureurs, dans l'espoir de voir se reproduire le spectacle exceptionnel du Tour des Flandres sur les pavés impitoyables de l'Enfer du Nord. L'événement est l'un des temps forts du calendrier cycliste, et l'idée de retrouver ces quatre titans de la discipline ensemble sur cette course mythique est un argument de vente pour l'événement





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