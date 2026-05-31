Paris Saint-Germain célèbre sa victoire en Ligue des champions, mais la ville est plongée dans l'insécurité

La police a arrêté 416 personnes, 7 agents ont été blessés dans les troubles qui ont éclaté après la victoire de PSG en Ligue des champions.

L'heure de gloire de PSG en Champions League est célébrée à Paris, mais la ville est également plongée dans l'insécurité. La police a arrêté 416 personnes, 7 agents ont été blessés .

Paris Saint-Germain a remporté la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Le match a été joué à Budapest, la capitale hongroise, et non à Paris, mais la victoire a été célébrée avec enthousiasme dans la ville. Après la victoire, le club a appelé à célébrer ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect. Des centaines de fans ont manifesté dans les rues proches de l'Arc de Triomphe, des feux d'artifice ont été tirés et des klaxons ont retenti.

Sur les Champs-Élysées, environ 20 000 personnes se sont rassemblées. La police était présente en grand nombre pour maintenir l'ordre.

Cependant, dans certaines parties de Paris, les choses ont mal tourné. Des petits groupes ont causé des troubles, des magasins ont été vandalisés et des voitures ont été incendiées. Dans le 16e arrondissement, une boulangerie et un restaurant ont été endommagés. Dans le 8e arrondissement, des personnes ont tenté de prendre d'assaut un commissariat de police, mais elles ont été dispersées.

La périphérie de Paris a été brièvement bloquée par une foule avant que la police ne la dissipe. Les agents ont été touchés par des feux d'artifice ; la police a alors utilisé des gaz lacrymogènes. Dans la nuit, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé que la police avait arrêté 416 personnes, dont 283 à Paris. Sept agents ont été blessés, dont un est gravement touché.

Nuñez a condamné le 'violence absolument inacceptable'. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir les sources qu'ils veulent voir en premier lorsqu'ils effectuent une recherche. Ainsi, vous ne manquerez jamais les dernières nouvelles de VRT NWS





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