Parlement van de Franstalige gemeenschap stemt over besparingsvoorstellen in het Franstalige onderwijs

Leerkrachten, leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Er zijn enkele relletjes geweest in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De sfeer blijft gespannen, maar de grote meerderheid van de betogers protesteert vreedzaam.

Vandaag stemt het parlement van de Franstalige gemeenschap over een reeks besparingsvoorstellen in het Franstalige onderwijs. Leerkrachten , leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen, en de manier waarop de regering die door het parlement probeert te loodsen.

Deze voormiddag waren er enkele relletjes in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De grote meerderheid van de betogers protesteert echter vreedzaam. De sfeer blijft intussen wel gespannen. In het parlement van de Franstalige gemeenschap is het debat over de stemming begonnen.

Dat kan nog tot vanavond laat doorgaan voor er effectief gestemd wordt





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