Partiel rétablissement de la connectivité en Iran après 2093 heures d’isolement quasi total des réseaux internationaux

Les données en temps réel montrent un rétablissement partiel de la connectivité en Iran après 2093 heures d’isolement quasi total des réseaux internationaux, un record à l’échelle d’un pays, a d’abord annoncé l’ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks sur Mastodonte. Le vice-président iranien Mohammad Reza Aref dans un message publié sur X, a ensuite indiqué qu’avec cette mesure, les demandes des Iraniens, qui ont été bloquées pendant plusieurs semaines, ont pu être rétablies.

Les données en temps réel montrent un rétablissement partiel de la connectivité en Iran après 2093 heures d’isolement quasi total des réseaux internationaux, un record à l’échelle d’un pays, a d’abord annoncé l’ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks sur Mastodonte.

Le vice-président iranien Mohammad Reza Aref dans un message publié sur X, a ensuite indiqué qu’avec cette mesure, les demandes des Iraniens, qui ont été bloquées pendant plusieurs semaines, ont pu être rétablies. Une habitante de 22 ans de la ville occidentale de Kermanshah a déclaré à l’AFP qu’elle pouvait enfin ouvrir des sites internet internationaux avec son fournisseur d’accès, mais qu’elle continue d’utiliser un VPN pour accéder aux réseaux sociaux.

Un autre utilisateur a indiqué que son entreprise à Téhéran avait retrouvé un accès à internet, mais que l’accès à l’internet international en Iran a été interrompu pendant les grandes manifestations qui ont culminé début janvier, avant d’être de nouveau suspendu fin février





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