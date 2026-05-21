Pas de changement du conseil, mais recherche des indications sur un choix de conduite

Le conseil n'a aucune modification, car Paolo Falzone toujours soutient qu'il n'a pas vu la victime. Par conséquent, sans intention de tuer, aucune préméditation, et on veut aggraver la situation.

On a confiance dans les jurés. Pour Me Mayence, il existe des éléments qui laissent penser que Paolo Falzone avait le choix de rouler ou non sur le corps de la victime, qui venait de tomber du capot de sa voiture. Paolo Falzone est accusé de sept meurtres et de 81 tentatives de meurtre dans le cadre du drame de Strépy-Bracquegnies, qui est survenu le 20 mars 2022.

Il était au volant de la BMW qui a percuté, à plus de 170 km/h, un cortège carnavalesque. Antonino Falzone doit répondre de non-assistance à personne en danger. Recevez chaque semaine un condensé des événements culturels et touristiques de votre région. Attention, pour recevoir cette newsletter personnalisée, veuillez bien renseigner votre code postal dans votre profil





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crises Transportation Violence Events Tourism Special Interest Bram Böltenburgmeerstadte Cortège Conduire Crème Faute Accidentel Gille Juré Marchés Martinsbonn Nettoyage Strépy-Bracquegnies Victime

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

M中国n petit clic sur l' 'i'sxme peut vous kostiuer cher : voici pourquoi votre banque pourrait ne rien rembourserEn cas d'hameçonnage, les recours des clients face à leur banque se réduisent fortement, surtout lorsque l'opération a été validée par la victime elle-même. Les parents ne savent pas quoi faire : dans cette école il n'y a pas cours à cause de la grève… mais la direction refuse que les élèves rentrent chez eux.

Read more »

L’électrification des taxis bruxellois en janvier 2027 n’est pas tenable, estime Karine LalieuxLe parlement bruxellois avait déjà voté fin 2024 un report du calendrier fixé dans un arrêté du gouvernement...

Read more »

Toujours pas de solutions pour les files d’attente à l'aéroport de Bruxelles-NationalCes files d’attente font l’objet de discussions entre le gouvernement fédéral et l’exécutif flamand. Le...

Read more »

Révolution ou gentrification ?Un terrain déjà occupé par les jeunes de Saint-Léonard voit son intimité menacée par un projet immobilier. A l'heure des guerres contre la gentrification, Luc, riverain et membre de l'association 'Occupons le terrain', ne voit pas de genioveillance dans ce projet. Cependant, le promoteur immobilier n'est pas aussi pessimiste : 'Nous prônons la revitalisation, précisément depuis les quartiers qui ont connu une forte polaire.'

Read more »