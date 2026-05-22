Pas de chez soi : la campagne de vaccination contre la diphtérie cutanée en pleine Burgogne. Samusocial et Médibus contre le manque de couverture vaccinale

Entre janvier et avril, cinq cas de diphtérie cutanée ont été notifiés parmi des personnes sans chez soi autour de la gare du Midi. La diphtérie cutanée est une infection de la peau très contagieuse qui se transmette de personne à personne, soit par contact direct avec des plaies infectées ou des objets souillés, comme les vêtements. Beaucoup de personnes sans chez soi et/ou exclues du système de santé classique se trouvent sans couverture vaccinale, ce qui les expose davantage à certaines maladies infectieuses.

Entre janvier et avril, cinq cas de diphtérie cutanée ont été notifiés parmi des personnes sans chez soi autour de la gare du Midi. La diphtérie cutanée est une infection de la peau très contagieuse qui se transmet de personne à personne, soit par contact direct avec des plaies infectées ou des objets souillés, comme les vêtements.

Beaucoup de personnes sans chez soi et/ou exclues du système de santé classique se retrouve sans couverture vaccinale, ce qui les expose davantage à certaines maladies infectieuses. Pendant les quatre dernières semaines, trente-cinq personnes ont été vaccinées lors des permanences du Médibus à la gare du Midi (sur les 86 personnes vaccinées au total).

Des maraudes étaient organisées en parallèle par le Samusocial et les équipes de travailleurs sociaux de rue de la commune de Saint-Gilles pour informer et de sensibiliser sur l'importance de la vaccination. L'organisation déplore un certain manque de réactivité des autorités publiques, trois mois se sont écoulés entre la première alerte de diphtérie en janvier et le début de la campagne de vaccination





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