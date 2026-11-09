Pascal Chabot : L'IA transforme l'écriture en questionnement existentiel

Le philosophe Pascal Chabot analyse le cas Thélyson Orélien, illustrant la collaboration homme-IA et les défis pour l'emploi et la confiance dans la littérature contemporaine.

Le lundi 9 novembre, Pascal Chabot, philosophe et professeur à l' IHECS, intervenait dans l'émission de Laurent Mathieu pour décrypter les mutations profondes induites par l' intelligence artificielle. L'animateur et l'invité ont spécifiquement examiné l'affaire de l'écrivain Thélyson Orélien, qui sert de cas d'étude pour comprendre la nouvelle réalité créative. Cette discussion met en lumière la manière dont la technologie redéfinit les frontières entre l'humain et la machine.

Une collaboration intime entre l'humain et la machine

Pascal Chabot décrit cette nouvelle situation comme étant la première instance d'une collaboration extrêmement étroite entre une conscience humaine et une intelligence artificielle. Il souligne qu'il est indispensable de conserver un doute salutaire, bien que les indices convergent vers cette conclusion. Dans cette dynamique, l'écrivain devient un ventriloque dont la voix est portée par des entités machiniques. Cette relation inédite bouleverse les conventions établies de la création littéraire traditionnelle.

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L'auteur note que même les génies solitaires possèdent des voix internes, mais celles-ci sont désormais influencées par des entités artificielles. La littérature, habituée à un processus artisanal direct avec la langue, fait face à ce changement structurel. Bien que le livre en question soit qualifié de très beau et que l'auteur mérite le respect, le processus de création lui-même a fondamentalement évolué.

Le métier d'écrivain confronté à l'ère numérique

Le métier d'écrivain, décrit comme un artisanat nécessitant une écoute profonde de l'inconscient et de la fragilité, est en pleine mutation. Pascal Chabot observe que des chefs-d'œuvre peuvent désormais être produits par des moyens différents, ouvrant la voie à un futur où la confusion entre l'homme et la machine s'accentuera. Il envisage la littérature en 2060 ou en 2080 pour mesurer l'ampleur de cette transformation technologique durable.

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Cette évolution ne doit pas être perçue comme décourageante, mais comme une étape logique de délégation intellectuelle. L'humanité a toujours délégué des tâches, et la délégation de l'écriture s'inscrit dans cette continuité. L'intelligence artificielle force ainsi les créateurs à se questionner sur l'utilité ultime de la condition humaine lorsque la machine excelle dans les mêmes domaines.

Confiance, économie des prix et éthique professionnelle

La relation entre l'éditeur, l'auteur et l'agent littéraire repose principalement sur un pacte de confiance primordial. Pascal Chabot refuse l'idée de chartes contraignantes ou de certificats obligatoires pour prouver l'authenticité des textes. Il rappelle que la littérature est par nature une fiction et que certains jeux de rôle ont toujours existé, même s'ils soulèvent des questions de transparence.

Les enjeux financiers sont considérables, avec une économie des prix littéraires générant des ventes de 400.000 exemplaires en concours. Cette réalité économique exige une vigilance accrue de la part de l'ensemble des acteurs du secteur. La tricherie, bien que parfois intégrée à la fiction, rencontre désormais des limites plus strictes en raison des risques de manipulation technologique.

Impact sur l'emploi et la réinvention du travail

La fierté professionnelle doit être réinventée car de nombreuses tâches fastidieuses sont désormais automatisées. Cette réinvention psychique des métiers vise à préserver ce qui est essentiel dans l'activité humaine. Pascal Chabot insiste sur la responsabilité sociale liée à l'emploi, notamment pour les jeunes entrants sur le marché du travail dont les tâches sont souvent les plus susceptibles d'être déléguées à l'IA.

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Affirmer que les stagiaires sont remplaçables par des algorithmes constitue un scandale social. L'histoire économique montre que les disruptions créent de nouveaux plans d'action, mais il est crucial de soutenir activement la jeunesse face à ces changements. Au-delà de l'automatisation, une culture du retour à l'artisanat et du savoir-faire direct émerge comme une valeur refuge.

L'intelligence artificielle interroge également la dynamique entre l'étudiant et la matière étudiée. Cette nouvelle réalité impose une réflexion approfondie sur la valeur du travail manuel et intellectuel. La réinvention des métiers doit chercher à sauvegarder l'emploi et la dignité du travail humain dans un environnement en constante évolution technologique rapide.