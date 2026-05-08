Passagers du navire de croisière MV Hondius touchés par un foyer d'hantavirus commenceront à être rapatriés dès dimanche

Le gouvernement espagnol a annoncé que les passagers du navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, commenceront à être rapatriés vers leurs pays d'origine dès dimanche, une fois le bateau arrivé à Tenerife, dans l'archipel des Canaries.

Les passagers du navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, commenceront à être rapatriés vers leurs pays d'origine dès dimanche, une fois le bateau arrivé à Tenerife, dans l'archipel des Canaries, a annoncé le gouvernement espagnol vendredi.

Le MV Hondius doit arriver au port de Granadilla, au sud-est de l'île de Tenerife dimanche matin, a déclaré à la presse le ministre des Territoires Ángel Víctor Torres, précisant que les rapatriements par avion débuteront le 'jour même'. Le bateau ne sera pas autorisé à accoster dans le port. Les deux Belges à bord du navire de croisière seront, dès leur retour en Belgique, transférés vers l'Hôpital universitaire d'Anvers (UZA) pour une évaluation médicale.

Dès que possible, ils seront ramenés chez eux, où ils feront l'objet d'un suivi à domicile assuré par Departement Zorg (les autorités de santé flamandes). Un troisième ressortissant belge a été identifié comme ayant possiblement été en contact avec une personne contaminée. Les procédures de suivi des contacts ont donc été lancées, précise le SPF





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