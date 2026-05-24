Passagiers geëvacueerd na onwel voelen en ademhalingsproblemen in Brussel station

In Brussel zijn een dertigtal reizigers geëvacueerd nadat ze onwel waren geworden en moeite hadden gekregen met ademen. Dat meldt de brandweer. Een prikkelende geur in het station ligt aan de basis, volgens de federale politie . 15 reizigers werden ter plekke onderzocht, 2 werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het incident wordt onderzocht. Het station werd zaterdagavond rond 21.30 uur onmiddellijk geëvacueerd en de metrohalte werd niet meer bediend. Verschillende reizigers kregen ademhalingsklachten door een prikkelende geur in het station. Dat meldt de federale politie.

Gezien het potentieel aantal slachtoffers stelde de federale politie, met versterking van de politiezone Brussel-West, een veiligheidsperimeter in. Ook het Rode Kruis was aanwezig bij de interventie. De brandweer zette in totaal 3 MUG's en 5 ziekenwagens in. Om 22.45 uur werd het station vrijgegeven.

Het zou gaan om een incident waarbij pepperspray betrokken was. Al is het voorlopig nog niet duidelijk wat er exact gebeurd is. De pepperspray zou alvast niet door de politie zijn gebruikt





