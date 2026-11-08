L'archidiocèse de Malines-Bruxelles impose des économies. À Jette, le pasteur Vannetelbosch refuse d'augmenter les dons, acceptant la fraîcheur pour sauver le budget.

Le pasteur Dirk Vannetelbosch de la paroisse de Jette a fermement refusé d'encourager ses fidèles à augmenter leurs contributions financières, malgré une directive officielle émanant de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Cette demande de l'archidiocèse visait explicitement à compenser la flambée des dépenses énergétiques affectant les établissements religieux régionaux.

Directives de l'archidiocèse pour limiter les coûts

L'archidiocèse de Malines-Bruxelles a envoyé une circulaire détaillée à toutes les paroisses de son ressort pour instaurer des mesures d'économie d'énergie immédiates. Ce document recommande de baisser le chauffage d'un degré supplémentaire, de regrouper les célébrations dominicales dans un nombre réduit d'églises, et de solliciter activement des dons financiers plus élevés de la part des croyants pour pallier la crise énergétique en cours.

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Une stratégie de résistance thermique à Jette

Dans l'église de Jette, le système de chauffage est déjà configuré pour maintenir une température entre 15 et 16 degrés Celsius. Le pasteur Dirk Vannetelbosch explique que cette approche permet d'éviter une facture annuelle estimée à 7 000 euros, soulignant que la chaleur réelle du lieu provient de la communauté et du rassemblement plutôt que des radiateurs.

Adaptation des fidèles face à la fraîcheur

Les membres de la communauté sont invités à porter des vêtements chauds comme écharpes ou manteaux d'hiver lors des offices religieux. Des fidèles comme Lea, âgée de 98 ans, confirment leur capacité à s'adapter à ces conditions en prévoyant systématiquement des tenues adaptées pour chaque visite hebdomadaire, considérant cela comme une norme de préparation nécessaire.

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Refus de la pression financière sur les donateurs

Le pasteur Dirk Vannetelbosch insiste sur le fait que sa communauté paroissiale effectue déjà des contributions financières suffisantes pour couvrir les besoins de la structure. Il avertit que solliciter davantage d'argent auprès des fidèles risquerait de provoquer un rejet total de la part des paroissiens, au point de menacer l'équilibre social de la paroisse.

Préparation pour des célébrations de faible ampleur

La paroisse de Jette a investit dans l'installation d'une porte isolée pour la chapelle interne, permettant d'y concentrer le chauffage si nécessaire. Cependant, cette enceinte ne peut accueillir que 30 personnes, ce qui la rend inapte pour les messes dominicales régulières, le pasteur espérant donc que cette solution ne sera requise que dans des situations de froid extrême et exceptionnel.