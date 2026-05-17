Patrick Bruel accusé d'agression sexuelle : une étheticienne de 29 ans se tourne en justice

Plusieurs femmes accrochent les comportements déplacés et présumés de Patrick Bruel, chanteur connu, qui est visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles.

Les voix de plusieurs femmes se lèvent pour dénoncer les comportements déplacés presumés de Patrick Bruel , chanteur célèbre. Il est visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, dont une éthicienne de 29 ans a carrément saisi le parquet de Nanterre ce mardi 12 mai 2026 pour des faits presumés d' agression sexuelle et de harcèlement contre Patrick Bruel le soir du 7 juillet 2019 dans un hôtel de Perpignan.

Celle-ci a accusé Patrick Bruel de vouloir des prestations sexuelles, en particulier sur son anus, tout au long de la séance de massage





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