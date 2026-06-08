Patrick Bruel arrêté dans le cadre d'une enquête sur des actes de pédophilie

Le chanteur français Patrick Bruel a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des actes de pédophilie. Selon l'agence de presse française AFP, qui cite le procureur de Nanterre, plusieurs enquêtes sont en cours dans le pays et à l'étranger pour des faits de viol et d'agression sexuelle.

Le chanteur français Patrick Bruel a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des actes de pédophilie . Selon l'agence de presse française AFP, qui cite le procureur de Nanterre, plusieurs enquête s sont en cours dans le pays et à l'étranger pour des faits de viol et d' agression sexuelle .

Selon le procureur de Nanterre, 13 victimes potentiels ont été identifiées, qui auraient été victimes de Patrick Bruel entre 1997 et 2001. L'enquête a été ouverte après que trois femmes l'ont accusé de viol et d'agression sexuelle. En plus de l'enquête ouverte à Nanterre, le procureur de Paris a ouvert une enquête sur une plainte pour tentative de viol et d'agression sexuelle, qui a été déposée en mars 2026.

Les faits concernés remontent à 1997, lors du festival de cinéma d'Acapulco au Mexique. Le procureur de Saint-Malo a également ouvert une enquête sur une plainte pour tentative de viol, qui a eu lieu lors d'un festival de cinéma à Dinard en Bretagne.

Enfin, le procureur de Bruxelles enquête également sur une plainte contre le chanteur, mais aucune information n'est disponible pour le moment. Patrick Bruel a été arrêté et placé en détention provisoire. Il a toujours nié toute forme de violence sexuelle. Le chanteur est surtout connu pour son hit 'Casser la voix'





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patrick Bruel Enquête Pédophilie Viol Agression Sexuelle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pluies et orages intenses : 'Les agriculteurs ne doivent pas porter seuls les risques climatiques', selon la Fédération Wallonne de l’AgricultureCes derniers jours, les averses très nombreuses et intenses ont transformé certains champs en étangs. Dans certaines...

Read more »

Des adolescents qui refusent les câlins : un signe de sécurité affective selon une experteUne mère s'interroge sur le refus de ses deux fils adolescents de tout contact physique. La psychologue Rika Ponnet explique que ce comportement, loin d'être problématique, témoigne d'un développement sain de l'autonomie et d'un sentiment de sécurité au sein de la famille.

Read more »

Les coûts du mariage civil varient fortement selon les communes en BelgiqueUne enquête de VRT NWS révèle que le prix d'un mariage civil en Flandre et à Bruxelles peut varier de gratuit à plusieurs centaines d'euros, un tiers des communes ayant augmenté leurs tarifs en 2026.

Read more »

Patrick Bruel entendu dans les locaux de la police judiciaireLe chanteur Patrick Bruel a été entendu dans les locaux du premier district de la police judiciaire à Paris dans le cadre d'une enquête sur plusieurs plaintes de femmes. Il rejette l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d'innocence.

Read more »