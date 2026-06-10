Patrick Bruel comparu devant les juges d'instruction : mise en examen et possible détention provisoire

Le chanteur Patrick Bruel est entendu ce mercredi à Paris sur neuf accusations de viols, agressions et harcèlement. Le parquet requiert sa mise en examen et son placement en détention provisoire, tandis que le défenseur négocie la défense dans un dossier qui s'étale de 2000 à 2019.

Patrick Bruel, célèbre chanteur et acteur, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une procédure judiciaire d'une ampleur exceptionnelle. Depuis la soirée de mercredi, le musicien est comparu devant quatre juges d'instruction à Paris afin d'examiner la possibilité de sa mise en examen .

Le parquet, après une enquête qui s'étale sur près de deux décennies, a requis son placement en détention provisoire. Au cours de la garde à vue, Bruel a été longuement interrogé au sujet de la plainte déposée par Karine Viseur, attachée de presse belge, qui accuse le chanteur de viol et d'agression sexuelle depuis 2010.

L'audition, d'abord prévue dès 15 h 30, a finalement démarré aux environs de 18 h 15, la défense ayant demandé un temps considérable pour examiner le dossier, réputé très volumineux. La séance devrait s'étendre sur plusieurs heures, chaque juge posant des questions détaillées sur les faits allégués et les témoignages recueillis. Le parquet indique que les faits reprochés concernent neuf victimes présumées, dont les faits se serait déroulés entre l'an 2000 et 2019.

Parmi ces accusations figurent des viols, des tentatives de viol, des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel. Quatre de ces victimes ont déposé plainte avec constitution de partie civile, et la plainte de Karine Viseur a été requalifiée en tentative de viol. Le ministère public a également fait état de treize autres dénonciations, liées à des faits survenus entre septembre 1992 et septembre 2008, bien que ceux‑ci soient désormais prescrits.

Si le juge d'instruction décide de la mise en examen, le chanteur sera renvoyé devant un juge des libertés et de la détention (JLD), qui pourra ordonner une détention préventive, un contrôle judiciaire strict, l'interdiction de tout contact avec les plaignantes, voire l'interdiction d'exercer son métier. Le parquet a demandé que les débats devant le JLD soient tenus à huis clos, afin de protéger les victimes et d'éviter toute influence médiatique.

Dans le cadre de la procédure, les autorités pénitentiaires parisiennes auraient déjà préparé les modalités d'un éventuel transfert vers une prison de la Santé, pour une possible incarcération du soir au lendemain. Cependant, le chantre nie fermement les accusations. Lors d'un entretien accordé aux policiers, il a déclaré se souvenir d'une visite à Bruxelles et d'une conversation avec Karine Viseur, mais affirme n'avoir jamais commis d'acte d'agression.

Les médias ont relayé cette déclaration, qui contraste avec la gravité des accusations portées contre lui. Le procès de Patrick Bruel, qui suscite un vif émoi tant dans le public que dans le milieu artistique, soulève également la question plus large de la présomption d'innocence face à des allégations de violences sexuelles, et de la manière dont la justice française traite les affaires impliquant des personnalités publiques.

Le déroulement de cette affaire sera suivi de près, tant par les défenseurs des droits des victimes que par les partisans du chanteur, dans l'attente d'une décision qui pourrait marquer un tournant significatif dans la perception du pouvoir et de la responsabilité des célébrités en France





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