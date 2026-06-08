Patrick Bruel entendu dans les locaux de la police judiciaire

Le chanteur Patrick Bruel a été entendu dans les locaux du premier district de la police judiciaire à Paris dans le cadre d'une enquête sur plusieurs plaintes de femmes. Il rejette l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d'innocence.

Patrick Bruel est entendu dans les locaux du premier district de la police judiciaire à Paris. Les enquête urs doivent notamment l'interroger sur plusieurs plaintes récemment centralisées par le parquet de Nanterre.

Parmi elles figurent des portant sur des faits présumés qui se seraient déroulés entre 1997 et 2012. Les dossiers concernent notamment une plainte pour des faits qui auraient eu lieu à Acapulco en 1997, une autre à Monaco en 2000, ainsi que plusieurs accusations portant sur des faits présumés commis en France au cours des années suivantes. Cette mesure de garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures.

À l'issue de cette période, plusieurs scénarios sont possibles : une remise en liberté, l'ouverture de nouvelles investigations ou encore une présentation devant un magistrat. Certaines procédures déjà connues de la justice ne devraient en revanche pas être abordées lors de cette audition, selon France Info. Depuis les premières révélations publiées au printemps, plusieurs femmes ont témoigné publiquement ou déposé plainte contre le chanteur. L'affaire a rapidement eu des répercussions dans le monde culturel.

Plusieurs représentations de la pièce dans laquelle Patrick Bruel se produisait à Paris ont été annulées ces dernières semaines. Une grande partie de sa tournée prévue cet été a également été suspendue. Le chanteur s'est par ailleurs retiré de la troupe des Enfoirés et plusieurs concerts programmés à l'étranger ont été annulés. Patrick Bruel rejette l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Par la voix de son avocat, Christophe Ingrain, l'artiste affirme n'avoir jamais contraint quiconque à un acte sexuel et assure n'avoir jamais outrepassé un refus. Comme toute personne mise en cause dans une procédure judiciaire, Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence





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