Patrick Bruel entendu par des juges d'instruction : le parquet requiert la détention provisoire

Le chanteur Patrick Bruel a été auditionné par quatre juges d'instruction après une garde à vue de 18 heures. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire dans le cadre de l'enquête pour viols et agressions sexuelles.

Le chanteur Patrick Bruel a été entendu ce mercredi par quatre juges d'instruction dans le cadre de l'enquête qui le vise pour des accusations de viols et d' agressions sexuelles .

Cette audition intervient après une garde à vue qui a duré environ 18 heures. Le chanteur, qui a toujours clamé son innocence, a été interrogé notamment sur la plainte déposée par Karine Viseur, une attachée de presse belge. À l'issue de cette audience, le parquet a requis son placement en détention provisoire. La décision finale revient aux juges d'instruction qui doivent now délibérer.

L'annonce a été faite par le procureur de la République de Bobigny. Si la détention provisoire est ordonnée, Patrick Bruel pourrait être incarcéré dans l'immédiat. Des rumeurs circulent même sur les réseaux sociaux selon lesquelles une prison parisienne se serait déjà mise en ordre pour son arrivée, mais ces informations restent à confirmer officiellement. Cette affaire plonge le chanteur, âgé de 64 ans, dans une tourmente judiciaire majeure.

Patrick Bruel est accusé par deux femmes, dont Karine Viseur, de faits qui se seraient déroulés à l'été 2023 dans la région parisienne. Les faits présumés auraient eu lieu dans un hôtel de la banlieue nord de Paris. L'avocat de la plaignante belge, Me Alexandre de Bousschère, a communiqué sur le dépôt de plainte fin janvier 2024. L'enquête, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a rapidement progressé.

La défense de Patrick Bruel, assurée par Me Éric Dupond-Moretti et Me Benoît Chambon, a toujours contesté les accusations. Elle estime que les allégations sont délibérément fausses et que son client est victime d'une machination. Lors de sa garde à vue, le chanteur a répondu point par point aux questions des enquêteurs, selon son entourage.

La suite de la procédure dépendra donc de la décision des juges d'instruction sur le renvoi devant le tribunal correctionnel ou une éventuelle mise en examen. Le placement en détention provisoire n'est pas automatique dans ce type d'affaire. Les juges doivent évaluer s'il existe des risques de pression sur les témoins, de réitération des faits ou de fuite. La gravité des faits reprochés et la présomption d'innocence sont also des éléments pris en compte.

La décision should être rendue dans les jours qui viennent, probablement avant la fin de la semaine





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