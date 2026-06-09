Patrick Bruel : garde à vue prolongée, mise en examen possible et nouvelles plaintes

Le chanteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles, voit sa garde à vue prolongée de 24 heures. L'issue la plus probable est sa libération, mais une mise en examen reste possible. Treize victimes sont concernées à ce stade, et de nouvelles plaintes devraient être déposées.

Le chanteur Patrick Bruel , 67 ans, accusé de viols et d' agressions sexuelles , voit sa garde à vue prolongée de 24 heures ce mardi matin. Il est auditionné dans les locaux de la police judiciaire à Paris.

Selon le parquet de Nanterre, les faits concernent à ce stade treize victimes présumées. La garde à vue, qui a débuté lundi matin, prendra donc fin au plus tard mercredi matin. L'issue la plus probable, selon la journaliste Claire Carosone, est sa libération en attendant la suite de l'enquête.

Toutefois, le parquet pourrait décider de le déférer devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen, l'équivalent d'une inculpation en Belgique. Ce juge aurait ensuite deux options : le placement en détention provisoire, peu probable selon les enquêteurs car il n'y aurait pas de risque immédiat de récidive, ou bien sa libération sous contrôle judiciaire strict avec des obligations et interdictions, comme ne pas contacter les victimes présumées et ne pas quitter le territoire français.

La décision sera connue mercredi matin. Par ailleurs, au-delà des treize plaintes traitées lors de cette garde à vue, douze autres plaintes avaient déjà été déposées la semaine précédente et de nouvelles plaintes devraient encore être déposées la semaine prochaine. L'affaire se poursuivra donc. Un témoignage médiatique de Karine Viseur, l'une des plaignantes, a mis en lumière les conséquences du témoignage contre le chanteur : menaces, harcèlement en ligne et souffrance psychologique.

Elle explique avoir attendu seize ans avant de porter plainte parce qu'il lui a fallu du temps pour se sentir capable de supporter l'épreuve. Les avocats des parties civiles contestent les arguments de la défense, soulignant que le chanteur n'aurait, selon eux, plus d'amis et serait déjà mort socialement. Le risque pour les parties civiles de ne rien obtenir dans d'autres procédures parallèles est également évoqué.

En somme, cette garde à vue s'inscrit dans un cadre judiciaire qui s'étend et Complexifie avec le dépôt de multiples plaintes et des répercussions médiatiques importantes





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