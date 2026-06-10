Le chanteur de 67 ans est accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Lors de sa garde à vue, Patrick Bruel a notamment été interrogé à propos de la plainte déposée par Karine Viseur, une attachée de presse belge.

Patrick Bruel nie les accusations de Karine Viseur lors de sa garde à vue . Le chanteur de 67 ans est accusé de viols et d' agressions sexuelles par plusieurs femmes.

Lors de sa garde à vue, Patrick Bruel a notamment été interrogé à propos de la plainte déposée par Karine Viseur, une attachée de presse belge. Le parquet de Nanterre a requis son placement en détention provisoire. Deux nouvelles victimes ont été retrouvées après le terrible incendie d'Anderlecht, portant le bilan à quatre morts.

Le conflit au Moyen-Orient continue de faire des vagues, avec Donald Trump qui juge que l'Iran a 'pris trop de temps pour négocier' et va 'en payer le prix'. Le jury s'est retiré pour délibérer au procès Falzone, ce qui laisse présager des développements importants dans les prochains jours. Thibaut Courtois pourrait battre un incroyable record à la Coupe du Monde. En pleine tempête judiciaire, Patrick Bruel fait une recommandation à ses fils, mais l'un d'eux décide de l'ignorer.

Le chanteur s'appuie sur trois avocats expérimentés, dont Céline Lasek, pénaliste rompue aux affaires médiatiques sensibles. La garde à vue de Patrick Bruel est prolongée, et des nouvelles plaintes vont être déposées. L'affaire Lyhanna est un échec, selon le plus haut procureur de France, qui appelle à tout revoir 'pour que plus jamais une telle affaire ne survienne'. Les témoignages de certaines victimes décrivent un homme qui ne se soucie pas du consentement.

Le frère du principal suspect du meurtre de Lyhanna a été placé en garde à vue pour des soupçons de viol





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